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Может стоить дорого – насколько белорусам доступны пластические операции?

16 июля 2024 19:41
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На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Может стоить дорого – насколько белорусам доступны пластические операции?-1

Михаил Кудин, пластический хирург:
Я около 20 лет работаю врачом-хирургом, из них где-то около 12-13 лет, уже 13 даже, наверное, работаю пластическим хирургом. За это время я могу сказать: наблюдая, во всяком случае, в нашей стране ты можешь найти предложения соответствующие твоему бюджету. Вопрос только в том: у тебя есть определенный центр, определенный хирург, ты хочешь к нему, он может стоить очень дорого. У тебя есть возможность, если ты не хочешь конкретно к нему идти, можешь найти себе…

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Самое главное, что вариант есть.

Михаил Кудин:
То есть ты можешь найти всегда альтернативу, соответствующую твоим финансам. То есть, соответственно, ты должен доверять тому доктору.

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# Медицина # общество # Михаил Кудин # Михаил Свито

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