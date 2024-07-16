Может стоить дорого – насколько белорусам доступны пластические операции?

На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Кудин, пластический хирург:

Я около 20 лет работаю врачом-хирургом, из них где-то около 12-13 лет, уже 13 даже, наверное, работаю пластическим хирургом. За это время я могу сказать: наблюдая, во всяком случае, в нашей стране ты можешь найти предложения соответствующие твоему бюджету. Вопрос только в том: у тебя есть определенный центр, определенный хирург, ты хочешь к нему, он может стоить очень дорого. У тебя есть возможность, если ты не хочешь конкретно к нему идти, можешь найти себе…

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Самое главное, что вариант есть.

Михаил Кудин:

То есть ты можешь найти всегда альтернативу, соответствующую твоим финансам. То есть, соответственно, ты должен доверять тому доктору.