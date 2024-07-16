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Серьёзный дискомфорт – можно ли вылечить повышенное потоотделение?

16 июля 2024 19:41
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На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Потоотделение лечится?

Серьёзный дискомфорт – можно ли вылечить повышенное потоотделение?-1

Жанна Кудина, косметолог:
Лечится, корректируется.

Серьёзный дискомфорт – можно ли вылечить повышенное потоотделение?-4

Михаил Кудин, пластический хирург:
Да, ботулотоксин и хирургия.

Михаил Свито:
Не вредно ли это, когда закупориваются потовые железы?

Жанна Кудина:
Нет, они не закупориваются. Вообще, выделение токсических продуктов происходит не только потовыми железами, большой процент берут на себя почки и печень. Если мы локально отключаем избыточную работу потовых желез в каких-то конкретных местах – чаще всего это подмышечные впадины или ладони – не наносим вреда организму, не нарушаем выведения токсинов. Мы убираем довольно серьезный дискомфорт, довольно серьезный даже психологический триггер.

Михаил Свито:
Надолго хватает процедуры этой?

Михаил Кудин:
9-12 месяцев.

Может стоить дорого – насколько белорусам доступны пластические операции – подробнее здесь.

# Медицина # общество # Михаил Свито # Михаил Кудин

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