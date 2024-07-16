Серьёзный дискомфорт – можно ли вылечить повышенное потоотделение?

На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Кудин, пластический хирург:

Да, ботулотоксин и хирургия.

Михаил Свито:

Не вредно ли это, когда закупориваются потовые железы?

Жанна Кудина:

Нет, они не закупориваются. Вообще, выделение токсических продуктов происходит не только потовыми железами, большой процент берут на себя почки и печень. Если мы локально отключаем избыточную работу потовых желез в каких-то конкретных местах – чаще всего это подмышечные впадины или ладони – не наносим вреда организму, не нарушаем выведения токсинов. Мы убираем довольно серьезный дискомфорт, довольно серьезный даже психологический триггер.

Михаил Свито:

Надолго хватает процедуры этой?

Михаил Кудин:

9-12 месяцев.