Серьёзный дискомфорт – можно ли вылечить повышенное потоотделение?

На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Потоотделение лечится?
Жанна Кудина, косметолог:
Лечится, корректируется.
Михаил Кудин, пластический хирург:
Да, ботулотоксин и хирургия.
Михаил Свито:
Не вредно ли это, когда закупориваются потовые железы?
Жанна Кудина:
Нет, они не закупориваются. Вообще, выделение токсических продуктов происходит не только потовыми железами, большой процент берут на себя почки и печень. Если мы локально отключаем избыточную работу потовых желез в каких-то конкретных местах – чаще всего это подмышечные впадины или ладони – не наносим вреда организму, не нарушаем выведения токсинов. Мы убираем довольно серьезный дискомфорт, довольно серьезный даже психологический триггер.
Михаил Свито:
Надолго хватает процедуры этой?
Михаил Кудин:
9-12 месяцев.
Может стоить дорого – насколько белорусам доступны пластические операции – подробнее здесь.