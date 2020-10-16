«Женщины не были всадниками и воинами». Зачем дамы 19 века участвовали в охоте с борзыми

Новости Беларуси. Среди элегантных мундиров и платьев для верховой езды мы рассмотрели и необычный костюм. Уланы – особый вид конницы, начало которому положили польско-литовские татары. А Анастасия примерила на себя этот образ подобно знаменитой Надежде Дуровой, которая тоже служила в уланском полку, сообщили в программе « Центральный регион » на СТВ.

Анастасия Маричева, участница реконструкции:

Женщина на войне – нет, были боевые маркитантки, но как всадник, воин, женщины не практиковали такое. Есть пару знаменитых примеров, Надежды Дуровой, которая выдавала себя за мужчину, собственно я вот тоже выдаю себя за мужчину на реконструкции, веду себя как мужчина.

Яна Шипко, корреспондент:

Такая белорусская Жанна Д’Арк?

Анастасия Маричева:

Ну, по сути, да.

Яна Шипко:

А что за история связана с вашим образом?