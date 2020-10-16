«Женщины не были всадниками и воинами». Зачем дамы 19 века участвовали в охоте с борзыми
Новости Беларуси. Среди элегантных мундиров и платьев для верховой езды мы рассмотрели и необычный костюм. Уланы – особый вид конницы, начало которому положили польско-литовские татары. А Анастасия примерила на себя этот образ подобно знаменитой Надежде Дуровой, которая тоже служила в уланском полку, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Анастасия Маричева, участница реконструкции:
Женщина на войне – нет, были боевые маркитантки, но как всадник, воин, женщины не практиковали такое. Есть пару знаменитых примеров, Надежды Дуровой, которая выдавала себя за мужчину, собственно я вот тоже выдаю себя за мужчину на реконструкции, веду себя как мужчина.
Яна Шипко, корреспондент:
Такая белорусская Жанна Д’Арк?
Анастасия Маричева:
Ну, по сути, да.
Яна Шипко:
А что за история связана с вашим образом?
Анастасия Маричева:
Во-первых, это наполеоновская кампания, тот самый эскадрон формировался из татар, которые из белорусских земель, бывшей Речи Посполитой. Формировался эскадрон добровольно, приезжали со своей амуницией, конями, экипировкой, своими силами и финансами. И цель была – восстановление Речи Посполитой, пошли за Наполеона, это была личная гвардия.
Яна Шипко:
Как вы вписались сегодня в охоту? Какова ваша роль сегодня была?
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Анастасия Маричева:
Охотника, как и все. То есть спокойно и дамы, и кавалеры охотились. Вне зависимости от того, русские или французы. Увеселительное мероприятие, на котором участвовали все желающие. Были забавы помимо основной ходки за добычей, могла быть рубка с саблей тыкв или чего-то такого, какие-то скачки увеселительные.