«Он даже бежит по-графски». Участница охоты с борзыми об аристократичной породе и тренировках питомца

Новости Беларуси. Собаки – единственное оружие всадника, лететь они должны, как пули. Длинноногим борзым в беге нет равных. Природа создала их совершенными для стремительной погони, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Ваши возвращаются?

Жанна Жуковская, участница реконструкции:

Это мой первый, а вот второй, он по-графски бежит: не спеша совсем. Он и кушает так, он Граф, порода во всем. Я себе задаю вопрос, если бы я его назвала каким-нибудь Барсиком, он такой же был бы? Он соответствует кличке. Яна Шипко:

Вы за них волнуетесь?

Жанна Жуковская:

Еще как волнуюсь, конечно, кто первый возьмет зайца, наши или не наши. Граф с достоинством аристократа возвращается к хозяйке. Глядя на него, легко представить, что эти холеные любимцы раньше жили в барских покоях, да и спускались на статусных борзых целые состояния. Впрочем, благодаря своей прыти эти добытчики заслуживали такой роскоши и трепетного отношения. «Женщины не были всадниками и войнами». Зачем дамы 19 века участвовали в охоте с борзыми Яна Шипко:

Этих собак буквально хлебом не корми, дай побегать. Псовая охота – любимое развлечение. В скольких забегах участвовали Граф и Торик, мы с хозяйкой их сбились со счета. Но вот прямо видно, как им хочется еще, они дрожат от напряжения и азарта и готовы в очередной раз мчаться вслед за добычей.

Травля борзыми – кульминация охоты. До этого зверя отсекают от леса гончие. И тут под улюлюканье господ борзым спринтерам остается молниеносно догнать добычу.

Жанна Жуковская:

Мои собаки уже рабочие, если честно, поэтому они могут на это не среагировать, они на живого зайца натасканы. Яна Шипко:

А как вы их тренируете?

Жанна Жуковская:

Никак, это у них в крови. У Графа есть уже диплом рабочий 3 степени, у Торика еще пока нет. Яна Шипко:

Расскажите про Графа, с него началась ваша любовь к борзым собакам?

Жанна Жуковская:

Да, я искала, у меня погибла собака. У меня был той-терьер. У меня нет такой приверженности к одной породе, у меня был первый был эрдель, доберман, потом той. Дочка прислала, говорит, у вас есть в Беларуси такой помет, прислали мне фотографию вот этого, маленький, цыбатенький, такой худенький.

Яна Шипко:

И это просто one love, как говорится. Жанна Жуковская:

И все, да. И больше у меня уже выбора не было, всех отстранила и никого не смотрела, поехала и забрала.

Яна Шипко:

Самый популярный вопрос: они должны быть такими худыми, с ними все в порядке? Жанна Жуковская:

Да. Должны быть такими худыми, с ним все в порядке. Он даже немножко, может, поправился за лето. К эталону породы, кстати, пришли только в конце 19 века. После отмены крепостного права расточительное разведение борзых приходило в упадок. От исчезновения эту красивейшую породу спас страстный охотник, внук Николая I. По его собакам практически и списали стандарты. Но еще тяжелее борзым пришлось после Октябрьской революции. Благородные собаки как символ «загнивающей аристократии» впали в немилость НКВД. Чтобы спасти породу, пришлось вывезти несколько десятков собак за границу. Современные же хозяева охотно потакают барским замашкам своих любимцев. Даже не пытайтесь давать борзой собачьи команды. И радуйтесь, если она милостиво поддастся на вежливые уговоры.