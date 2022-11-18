«Женщины, как всегда, на передовой». Республиканский форум тружениц села проходит в Минске
Новости Беларуси. Людей, обеспечивающих продовольственную безопасность нашей страны, продолжают чествовать на разных уровнях. Без внимания не остались и женщины, задействованные в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Минске открылся I Республиканский форум тружениц села. Участницы с большой радостью откликнулись на возможность отвлечься от повседневных забот, приехать в столицу и разделить с коллегами насыщенную программу, которая началась в Большом театре.
Полина Королева, корреспондент:
Работа на земле – тяжелый труд. Оттого успехи аграриев звучат сегодня на самом высоком уровне. Поздравлениями во Дворце Независимости дело не ограничилось. Пятничным вечером с особой яркостью вспыхнули огни в Большом театре Беларуси. Здесь проходит I Республиканский форум тружениц села. Сегодня считать, что на полях работают только мужчины, ошибочно. Вклад в общий каравай вносят и представительницы прекрасного пола.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Самая главная цель любого форума – общение, обмен мнением и понимание того что нас, таких женщин, в стране много. Вот это всегда самое важное, потому что чувствовать плечо друга – это очень важно.
Самые лучшие и достойные, принципиально не руководители, а те, кто работает на земле руками. Руководствуясь таким на первый взгляд небольшим перечнем критериев, создавали списки приглашенных. Так, 1 000 женщин приехали 18 ноября в Минск из регионов. За каждым именем стоит своя история, которую важно рассказать. Ведь, как неоднократно отмечал глава государства, технологический и цифровой прогресс есть лишь там, где люди сыты и одеты. За продовольственную безопасность Беларуси отвечают именно аграрии.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
И наш Президент когда-то сделал ставку на развитие сельского хозяйства, и она абсолютно оправдана. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны, укрепляем экономику. Сегодня на экспорт сколько поставляется продуктов питания качественных? А продукция перерабатывающих предприятий – это бренды нашей страны. Поэтому мы гордимся этим. А женщины, как всегда, на передовой.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Очень много женщин работает вообще в аграрном комплексе нашей страны, начиная от операторов машинного доения, животноводов, руководителей предприятий, районов страны и заканчивая руководителями крупнейших, топовых предприятий страны.
Форум тружениц села – это двухдневный праздник, а также площадка для обмена мнениями. Гости из регионов не только увидят достопримечательности столицы, но также расскажут, чем и как живет их малая родина.
Нина Левкович, оператор машинного доения:
Пока была единственная у нас экскурсия в храм Христа Спасителя. Это было круто, интересно и познавательно, очень интересно. Завтра будет видно, много экскурсий, поэтому будет все интересно нам.
Мировой продовольственный кризис перестал быть голословной угрозой. Пандемия COVID-19 и геополитическая обстановка – не единственные факторы, закрутившие эту юлу. Хватает и естественных причин: попеременно то экстремальная жара, то переизбыток осадков замедляли работу АПК. Но белорусские аграрии смогли. Думаем, стоит переформулировать известную фразу: «что мне снег, что мне зной – сработали на благо земли родной». Голодный год белорусам не грозит.