Как пройдут выборы в 2025-м и правда ли она «железная леди»? Ермошина ответила на самые острые вопросы

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – государственный деятель Республики Беларусь Лидия Ермошина. О детстве и характере железной леди Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вас называют железной леди. Скажите, пожалуйста, откуда у вас этот характер? Это от отца? Он же у вас был военный.

Лидия Ермошина, государственный деятель Республики Беларусь:

Во-первых, от отца, во-вторых, не просто военный, а отец мой рода казачьего. Поэтому я, можно сказать, по этой линии даже как бы казачка. Запорожская причем, не донская. Александр Осенко:

Как оказались в Беларуси? Лидия Ермошина:

Отец военный, его перевели из Украины. Перевели сначала в Слуцк, я родилась там, а потом очень быстро в Бобруйск. Я, в общем-то, выросла в казармах Бобруйской крепости. И там, где происходил недавно «Марафон единства», то это места моего детства. Это рядом с Бобруйской крепостью. «В детстве мечтала быть журналистом» Александр Осенко:

А кто повлиял на выборы вашей профессии? Лидия Ермошина:

А никто. Александр Осенко:

Кем вы мечтали быть в детстве? Лидия Ермошина:

Я мечтала быть журналистом.

Александр Осенко:

Журналистом? Лидия Ермошина:

Да. У меня, честно говоря, на журфаке БГУ документы не приняли. У меня не оказалось ни одной печатной работы. А тогда это было обязательное условие. Мы в школе издавали свой собственный рукописный журнал, у меня были целые литературные эссе. Но это почему-то не считалось. Этот журнал был настолько хорош, что его возили на выставку ВДНХ в Москву. Александр Осенко:

И не зачли при поступлении? Лидия Ермошина:

Нет, но знаете, я очень рада, что так сложилась моя судьба, поэтому я пошла на юрфак. Это оказалась моя профессия. О первом рабочем месте Александр Осенко:

А первое рабочее место юриста с чего начиналось?

Лидия Ермошина:

Инспектор ОБХСС Калининградского управления внутренних дел. Я же окончила Калининградский университет, который сейчас называется Балтийский университет имени Канта. Александр Осенко:

Сколько вы там проработали? Лидия Ермошина:

Инспектором я проработала три месяца, после чего сказала: «Или вы меня увольняете по собственному желанию, или за прогул. Я работать на этой работе не могу». Работа – ходить и делать контрольные закупки, это не для меня. Александр Осенко:

А в дальнейшем? Лидия Ермошина:

А в дальнейшем я пошла работать юрисконсультом, Калининградский торггастроном. Куда устроилась, туда и пошла. После этого моя любимая организация, где я проработала 9 лет в Калининграде, называлось Калининградское объединение техпром. Потом я стала помощником прокурора Октябрьского района города Калининграда. А потом я переехала в Беларусь. А в Беларуси это уже Бобруйский горисполком и юрисконсульт тоже. Поэтому до назначения на свой пост у меня уже был 21 год юридического стажа. Были ли предатели в окружении в 2020-м? Александр Осенко:

Вернемся к 2020 году. В вашем окружении были люди, которые переобулись?

Лидия Ермошина:

От меня отказался садовник. Тот, который приходил, косил мой участок и сажал растения, подстригал кусты. А так нет. У меня все мои знакомые, мои друзья, у меня нет других. Ермошина рассказала, какие мероприятия вызывают положительные эмоции Александр Осенко:

Какие мероприятия в последнее время вызывают у вас положительные эмоции? Лидия Ермошина:

Конечно «Есть девчонка одна»! Без сомнения, конечно же. Александр Осенко:

Вам понравился наш проект? Лидия Ермошина:

Очень. Я его обожаю. У нас было очень хорошее мероприятие в Гомеле, посвященное Дню пожилого человека. А вот недавно совершенно великолепное, просто душевное открытие выставки, где были представлены в «Першым нацыянальным» изделия, которые были созданы людьми с ограниченными возможностями. Я бы сказала, что Ольга Александровна Шпилевская очень интересно работает. У нас все руководители общественного объединения были интересны, очень много внесли. Но каждый по-своему. Давайте не будем забывать, что тогда, когда мы создавались, это была такая художественная самодеятельность, где никто ничего не ждал, никто особо ничего не делал и не помогал. У нас не было ни устава, ни средств, ни членских взносов, ничего. И мы для того, чтобы провести этот конкурс «Женщина года», просто председатели вымаливали у одного предприятия какие-нибудь покрывала на подарки, у другого шампанское для приема после завершения этого конкурса. И вот так вот это было постоянно. Об эволюции избирательной системы

Александр Осенко:

А за 30 лет президентства эволюция избирательной системы… Что не удалось, может быть, сделать либо сделали все? Лидия Ермошина:

Давайте не будем забывать, что Центральная комиссия – это орган не законодательный, а исполнительный. Принимает решения по изменению, например, закона, избирательной системы, субъект законодательной инициативы – это прежде всего глава государства. Поэтому все те новеллы, инновации, в том числе и Избирательный кодекс, непросто его написать. Еще нужно убедить согласиться с теми предложениями. И это тоже непросто. Потому что зачастую надо убеждать не только одного Президента, а очень большое количество людей. Избирательный кодекс с 20-го года принимался вообще через общественно-политический диалог с оппозицией, не считая парламента, который, так сказать, проводил целые дискуссии местных советов. У нас же был Минский городской совет с очень особым мнением. Это все было непросто, всех этих людей нужно было убедить. Сказать, что я сделала все, да никто все не делает, что там говорить. Например, я не сделала почти ничего по внедрению современных информационных технологий в избирательный процесс. Но я особо к этому и не стремилась никогда, хотя можно было, наверное, уговаривали, по крайней мере, зарубежные партнеры на это пойти. Но почему? Все-таки я убеждена, что все вот эти прибамбасы, эти игры в электронное голосование все кончатся скоро.