Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 16

Число жертв катастрофических пожаров в Калифорнии достигло 16. Около 10 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь американским спасателям пришли мексиканские, но даже объединенных усилий оказалось мало. Распространению пламени способствует сухая и ветреная погода. Огонь уже уничтожил более 10 тысяч строений. Катастрофа вызвала массовое бегство местных жителей, включая голливудских знаменитостей.

Накануне свой дом покинула семья Кардашьян. Коттедж, который ранее занимал Ди Каприо и вовсе сгорел дотла. Впрочем, незадолго до пожара актер успел продать недвижимость за 10 миллионов долларов. А вот целый ряд коллег Лео такой возможности уже не имеют. Стихии все равно на статус хозяев. Сын Джо Байдена тоже остался без жилья. Правда, арендованного.