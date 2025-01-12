Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель обещает восстановить работу «Северного потока»

По заявлению кандидата в канцлеры ФРГ, представляющей правую партию «Альтернатива для Германии», Алисы Вайдель, газопровод «Северный поток» будет перезапущен, если она одержит победу на парламентских выборах, пишет РИА Новости со ссылкой газету Welt.

Вайдель о своих намерениях объявила в ходе партийного съезда АдГ в Ризе.

Среди обещаний кандидата в канцлеры также – снесение всех построенных ВЭС, возвращение в эксплуатацию АЭС, продление срока эксплуатации угольных электростанций, закрытие границы ФРГ для нелегальных мигрантов.