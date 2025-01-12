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Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель обещает восстановить работу «Северного потока»

12 января 2025 08:59
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По заявлению кандидата в канцлеры ФРГ, представляющей правую партию «Альтернатива для Германии», Алисы Вайдель, газопровод «Северный поток» будет перезапущен, если она одержит победу на парламентских выборах, пишет РИА Новости со ссылкой газету Welt.

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель обещает восстановить работу «Северного потока»-1

Фото: Pinterest

Вайдель о своих намерениях объявила в ходе партийного съезда АдГ в Ризе.

Среди обещаний кандидата в канцлеры также – снесение всех построенных ВЭС, возвращение в эксплуатацию АЭС, продление срока эксплуатации угольных электростанций, закрытие границы ФРГ для нелегальных мигрантов.

# Международная политика

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