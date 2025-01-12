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Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа

12 января 2025 08:41
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В Швейцарии заявили о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта в Украине, пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Temps.

Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа-1

Фото: Pinterest

Руководитель службы информации МИД Швейцарии Николь Бидо сообщил, что после саммита, который прошел в Бюргенштоке, Украину, Российскую Федерацию и США на регулярной основе информировали о готовности осуществлять поддержку любых дипломатических усилий по установлению мира.

При этом в материале указано, что власти Швейцарии не намерены выступать инициаторами по данному вопросу.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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