Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа

В Швейцарии заявили о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта в Украине, пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Temps.

Руководитель службы информации МИД Швейцарии Николь Бидо сообщил, что после саммита, который прошел в Бюргенштоке, Украину, Российскую Федерацию и США на регулярной основе информировали о готовности осуществлять поддержку любых дипломатических усилий по установлению мира.

При этом в материале указано, что власти Швейцарии не намерены выступать инициаторами по данному вопросу.