Правительство должно утвердить план мероприятий Года благоустройства

При рассмотрении государственных программ особый акцент будет сделан на мероприятиях по благоустройству и наведению порядка на земле. Министерство экономики готовит ряд предложений правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городской среде появится еще больше зеленых красок. Присадка деревьев и кустарников, создание новых зон отдыха – это уже предложения от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Там в месячный срок должны утвердить план мероприятий Года благоустройства, объявленного указом Президента. В нем обязательно сохранится комплекс работ, которым и без того уделяется особое внимание. Это строительство станций обезжелезивания воды, капремонт дворов, водоотводных систем, тротуаров, дорог и мостов.

Александр Корбут, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Планы у нас продолжаются. Как сказал глава государства, порядок на земле уже существует, но надо навести еще более. Для этого основное – озелененность населенных пунктов, создание экотроп, реконструкция и создание скверов, бульваров, парков на территории городов. Чтобы наши города стали еще более зелеными.

На сегодня мы достигли 40% озелененности, но хотим, да и население просит, чтобы города стали еще зеленее.

Предполагается, что не менее миллиона деревьев и кустарников будет посажено именно в городской черте. Указом об объявлении 2025-го Годом благоустройства предусмотрено проведение не менее двух республиканских субботников.

Особая роль отводится реализации гражданских инициатив и развитию волонтерского движения. Ведь создание и поддержание удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды жизнедеятельности без участия каждого белоруса невозможно.