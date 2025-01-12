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В Беларуси вспоминают Митрополита Филарета

12 января 2025 08:44
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День памяти почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. Его не стало ровно 4 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вспоминают Митрополита Филарета-2

Владыка 35 лет был митрополитом Минским и всея Беларуси. Еще при жизни он стал легендой за свой подвижнический труд в деле возрождения православной церкви на наших землях. При нем в Беларуси число православных епархий возросло до 10, отстроены сотни храмов и было подписано соглашение о сотрудничестве государства и церкви. 

Митрополит Филарет молитвенно, духовно и своим примером показывал путь к Богу. А те, кто служили вместе с владыкой, вспоминают еще и его личностные качества.

В Беларуси вспоминают Митрополита Филарета-4

Протоиерей Николай Коржич, настоятель Александро-Невского прихода Минска:
Владыка Филарет – апостол нашего времени. Владыка был замечательным, искренним и добрым человеком, который выстраивал свои взаимоотношения, особенно с ближайшим окружением, на доверии и такой христианской любви. Он с большой любовью интересовался не только жизнью священнослужителей, но и жизнью их семьи, всячески стремясь помочь. 

В Беларуси вспоминают Митрополита Филарета-6

Владыка Филарет сделал немало для создания и возрождения Жировичского монастыря. Именно там, рядом с местом упокоения Патриаршего Экзарха всея Беларуси, каждый год проходят самые массовые памятные церемонии. Сегодня в монастыре состоится поминальная служба, а вслед за ней освятят надгробие на могиле.

# Православные в Беларуси # Митрополит Филарет

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