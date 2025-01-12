В Беларуси вспоминают Митрополита Филарета

День памяти почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. Его не стало ровно 4 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владыка 35 лет был митрополитом Минским и всея Беларуси. Еще при жизни он стал легендой за свой подвижнический труд в деле возрождения православной церкви на наших землях. При нем в Беларуси число православных епархий возросло до 10, отстроены сотни храмов и было подписано соглашение о сотрудничестве государства и церкви.

Митрополит Филарет молитвенно, духовно и своим примером показывал путь к Богу. А те, кто служили вместе с владыкой, вспоминают еще и его личностные качества.