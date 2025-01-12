Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Люди устали от украинского конфликта

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, в польском обществе наблюдается напряженность из-за конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Косиняк-Камыш считает усталость поляков от украинского кризиса обоснованной. Ведь, как он объясняет, граждане республики наблюдают мужчин из Украины, которые управляют новейшими автомобилями или живут в отелях категории 5 звезд.