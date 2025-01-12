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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Люди устали от украинского конфликта

12 января 2025 09:36
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По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, в польском обществе наблюдается напряженность из-за конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Люди устали от украинского конфликта-1

Фото: Pinterest

Косиняк-Камыш считает усталость поляков от украинского кризиса обоснованной. Ведь, как он объясняет, граждане республики наблюдают мужчин из Украины, которые управляют новейшими автомобилями или живут в отелях категории 5 звезд.

# Международная политика

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