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Рождественскую сказку организовали для детей из многодетных семей в Минске

12 января 2025 08:11
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В Минске организовали яркое новогоднее представление для детей из многодетных семей. Сказочные персонажи, Дед Мороз и, конечно же, подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественскую сказку организовали для детей из многодетных семей в Минске-2

Эта замечательная рождественская сказка была организована по инициативе Белорусской ассоциации многодетных родителей. Дворец детей и молодежи был украшен гирляндами, фантастическими искусственными льдинками и яркими игрушками. Все это создавало особую атмосферу праздника. Центральным событием стало красочное представление, на котором звучали популярные и классические хиты.

Рождественскую сказку организовали для детей из многодетных семей в Минске-4

Очень хорошие артисты, веселые номера. Детям очень нравится. Третий год мы сюда, наверное, уже приходим. Представления всегда разные и все равно всегда интересно. 

Рождественскую сказку организовали для детей из многодетных семей в Минске-6

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Сразу надо сказать, что эту акцию в рамках «Наши дети» наша организация проводит. Сегодня мы здесь собрали детей за два раза. 11 мы уже провели, сейчас второй. Это где-то около 300 семей, детей очень много. Дворец детей и молодежи нам показывает свое представление. Мы ежегодно здесь у них отмечаем.

Рождественскую сказку организовали для детей из многодетных семей в Минске-8

После представления каждый юный гость праздника получил сладкий подарок. Это уже традиция дарить радость и незабываемые воспоминания для семей, которых объединяет ассоциация многодетных родителей.

# Благотворительная акция

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