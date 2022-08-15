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Эти продукты есть в холодильнике у всех. Как приготовить горячие бутерброды на завтрак?

15 августа 2022 11:35
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим самый ленивый рецепт из нашего детства – это горячие бутерброды.

Эти продукты есть в холодильнике у всех. Как приготовить горячие бутерброды на завтрак?-1

Берем емкость и начинаем нарезать ветчину, нарезаем все достаточно крупным кубиком. Нарезанную ветчину отправляем в нашу миску, далее приступаем к сыру. Сыр также нарезаем небольшими квадратиками, отправляем сыр к ветчине. Мелко рубим петрушку, все туда же.

Добавляем французскую горчицу, которая передаст необыкновенную текстуру. Теперь, чтобы связать наши ингредиенты, можно добавить два яйца.

Эти продукты есть в холодильнике у всех. Как приготовить горячие бутерброды на завтрак?-4

Теперь нужно все перемешать, никаких специй и соли я добавлять не стану, так как ветчина и сыр уже соленые. Начинка готова, приступаем к хлебу. Достаточно два крупных куска. Я уже подготовила противень с пергаментной бумагой, разогрела духовку. Предварительно хлеб не подготавливаем, не обжариваем. Сразу кладем на противень.

У меня есть небольшой секрет с ложкой. Чтобы начинка не вываливалась из нашего хлеба, мы сделаем небольшое углубление. Углубления в хлебе подготовлены, перекладываем начинку.

Эти продукты есть в холодильнике у всех. Как приготовить горячие бутерброды на завтрак?-7

Теперь бутерброды уезжают в духовку до готовности. Бутерброды из детства готовы, это отличный рецепт, если уж вам совсем лениво готовить.

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