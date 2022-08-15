Эти продукты есть в холодильнике у всех. Как приготовить горячие бутерброды на завтрак?

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим самый ленивый рецепт из нашего детства – это горячие бутерброды.

Берем емкость и начинаем нарезать ветчину, нарезаем все достаточно крупным кубиком. Нарезанную ветчину отправляем в нашу миску, далее приступаем к сыру. Сыр также нарезаем небольшими квадратиками, отправляем сыр к ветчине. Мелко рубим петрушку, все туда же. Добавляем французскую горчицу, которая передаст необыкновенную текстуру. Теперь, чтобы связать наши ингредиенты, можно добавить два яйца.

Теперь нужно все перемешать, никаких специй и соли я добавлять не стану, так как ветчина и сыр уже соленые. Начинка готова, приступаем к хлебу. Достаточно два крупных куска. Я уже подготовила противень с пергаментной бумагой, разогрела духовку. Предварительно хлеб не подготавливаем, не обжариваем. Сразу кладем на противень. У меня есть небольшой секрет с ложкой. Чтобы начинка не вываливалась из нашего хлеба, мы сделаем небольшое углубление. Углубления в хлебе подготовлены, перекладываем начинку.