Женщина-водитель МАЗа - автолюбителям: Уважайте общественный транспорт

Новости Беларуси. Героиня следующего сюжета, заботится о безопасности не только своих детей, но и совсем незнакомых пассажиров. Минчанка Наталья Федорова выбрала далеко не женскую профессию. А именно — водитель автобуса.

Наталья Федорова, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 5» ГУ «Минсктранс»:

В 15 лет уже ездила без вопросов. В 18 лет сдала на права, не задумываясь ни на секунду.

Она начинала со старенькой «копейки» отца, а доехала до МАЗа с иголочки. За баранкой Наталья Федорова провела большую часть жизни. Признается, кроме как водителем, никем не работала. Была одной из первых в Беларуси таксисток, а затем перешла на общественный транспорт. Почти 10 лет женщина водила троллейбус, два последних года жмет на педали в автобусе. За это время шофер привыкла к реакциям других участников движения, а вот те не перестают удивляться.

Наталья Федорова:

Показывают «класс!». Друзья младшего сына не верили. Я езжу возле дома, так было, что показывал.



Держать марку приходится не только на дороге, ведь и здесь женщина остается женщиной. На макияж и прическу уходит лишний час сборов. Он особенно дорог, когда смена начинается ранним утром. И все-таки такие издержки окупаются, когда работа в удовольствие. С особенной теплотой Наталья вспоминает Чемпионат мира по хоккею. Она вернулась из отпуска аккурат к первенству и по другую сторону салона ощутила себя его частью.

Наталья Федорова:

Очередь выстраивалась купить талончик, все оказывались иностранцами. Все веселые. Очень интересно было смотреть на реакцию, когда выигрывала какая-нибудь команда.

В автобусном парке, в котором трудится Наталья, работают четыре женщины, еще две — на стажировке. Коллеги-мужчины стараются оберегать, но дорожные будни преподносят и не всегда приятные моменты. Это связано с другими водителями. Подрезают, конечно, не часто, но путь к остановке блокируют периодически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Федорова:

Хочется просто обратить внимание наших водителей, которые едут рядом, уважать общественный транспорт.

А после смены — домой. У Натальи два сына, одному — 21 год, второму — 14. Обучить их азам вождения женщина взялась сама. Старший думает пойти по стопам матери, младший пока берет у нее уроки. Сама Наталья знает, если это призвание, то все получится.

Наталья Федорова:

Водитель не делится на мужчину или женщину. Без разницы, на какой машине — на большой, на маленькой. Если ему дано, то он будет ездить на любом транспорте.