Фестиваль «Олимпия» открылся под Минском

Новости Беларуси. Песни у костра, спорт и веселый отдых в хорошей компании. Фестиваль «Олимпия» в 2014 году отмечает 10-летие. По традиции на реке Ислочь собралась работающая молодежь. Еще накануне вечером в палаточный городок съехались полтысячи человек: банкиры, спасатели, военные, — представители самых разных профессий со всей Беларуси. Три дня все вместе они будут отдыхать на природе, состязаться в спортивных, интеллектуальных конкурсах. 28 июня на берегу Ислочи «Купалье», полевая кухня, боди-арт, футбол, волейбол и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информации Республики Беларусь:

В этом году, конечно большие даты: 70-летие освобождения Беларуси. Эта тема во время мероприятия будет звучать очень мощно. По всему периметру размещены различные площадки с творческими проектами, посвященными патриотической тематике. Будет работать впервые полевой кинотеатр, где будут демонстрироваться фильмы о ВОВ. В полевых условиях организована телевизионная трансляция всех спортивных событий.