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В преддверии 3 июля Анатолий Адоньев рассказал о том, какой ценой белорусскому народу далась Победа

28 июня 2014 15:46
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости поговорим о тех, благодаря кому над Беларусью сегодня мирное небо.

3 июля страна готовится отпраздновать главный праздник белорусского государства. Этот день стал знаковым: в 1944-ом году в итоге масштабной операции «Багратион» был освобожден Минск.

Это произошло 70 лет назад, но в Беларуси до сих пор чтят память погибших и, конечно же, героев той войны. Ветеранов не так много осталось - не больше 20 тысяч человек. О том, как непросто досталась победа в программе «Большой город» на СТВ рассказал председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев.

# общество # Беларусь помнит # Анатолий Адоньев

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