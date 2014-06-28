Акция «Подари детям книгу» прошла в оздоровительном центре «Лидер»

Новости Беларуси. Лето — детская пара. Время, когда нет уроков и домашних заданий. Казалось бы, отдыхай да и только. Но современный школьник на то и современный, что и свободное время любит проводить с пользой, а потому очередная акция «Подари детям книгу» маленьким белорусам пришлась по душе. Надо отметить, что Беларусь — это единственная страна, в которой целых 12 месяцев были посвящены именно популяризации чтения, литературы и художественного слова. Напомним, 2012 год в Беларуси был годом книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Книга — это не просто собрание каких-то мудрых мыслей, мыслей того или иного писателя, это еще и определенная традиция. Я читаю много литературы. Это и художественная литература, есть и драматические произведения. Я знаю стихи Мандельштама, некоторые даже наизусть.

Александр Карлюкевич, директор издательского дома:

У нас ёсць, што расказаць. У нас ёсць цікавая прырода. Ёсць цікавыя людзі, цікавыя аб’екты, ёсць людзі працы, ёсць здабыткі. І калі мець талент, майстэрства, то пра ўсё гэта можна расказаць дастаткова цікава і займальна. Будуць нараджацца новыя кнігі, будзем мы ведаць і пра запатрабаванне чытачоў, яны, безумоўна, будуць звязаны з патрыятычнай літаратурай, літаратурай, якая расказвае пра ВАВ, а сёлета гэта асабліва актуальна.

28 июня в оздоровительном центре «Лидер» маленькие гении, победители олимпиад и творческих конкурсов, получили комплекты книг, причем в юбилейный год освобождения Беларуси от немецких захватчиков, эти ценные труды посвящены главной Победе.

Владимир Головнюк, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас тогда не было компьютеров. Читал книги, очень интересовался. Дома даже не было электричества. При свете керосиновой лампы читал книги.

Виктория Лапец:

Война — это наша история. Каждый должен знать ее, гордиться тем подвигом, который совершили наши дедушки, прабабушки. Просто мы должны сказать спасибо за все, что они для нас сделали. Для этого мы должны знать историю и читать книги об этом.