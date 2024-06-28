«Женщина способна на всё» – ректор Белорусской академии авиации о девушках-пилотах

Небо. Самолет. Девушки. Когда пассажиры слышат по громкой связи женский голос командира, некоторые невольно напрягаются. Так уж повелось, что женщина-пилот – это, скорее, исключение, но и в этой профессии становится все больше очаровательного пола. Девушки хоть и робко, но завоевывают свое место в гражданской авиации, рассказали в программе «В поисках истины».

Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:

Многие рассуждают: ну, наверное, не женская профессия. Может, это не совсем корректно, но работать в МЧС, управлять троллейбусом, лететь в космос ничем не отличается. Мне кажется, девушка или женщина способна на все. Я убежден, что им поблажки не нужны. Они справятся со всеми сложностями, невзгодами самостоятельно, ничем не уступая молодым людям.

Каждый год в Белорусскую академию авиации на специальность «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» поступают две девушки – не сговариваясь, без квот.

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