Прямой эфир

«Женщина расплакалась и стала задавать курьеру вопросы». Курьера телефонных мошенников задержали в Минске

13 июня 2022 06:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске задержан курьер телефонных мошенников. Им оказался 34-летний россиянин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Женщина расплакалась и стала задавать курьеру вопросы». Курьера телефонных мошенников задержали в Минске-1

Приехав на майские праздники, мужчина через социальные сети нашел подработку курьером якобы магазина одежды. За два дня он посетил девять адресов, где забирал у пенсионеров пакеты с вещами и деньгами, после чего передавал их посреднику за вознаграждение.

«Женщина расплакалась и стала задавать курьеру вопросы». Курьера телефонных мошенников задержали в Минске-4

Александр Гильдюк, заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:
В последнем случае пожилая женщина расплакалась и стала задавать курьеру вопросы о своей дочери, которая якобы попала в аварию. Испугавшись, мужчина все бросил и вернулся в соседнюю страну. Однако спустя месяц он снова прибыл в Беларусь уже с приятелем. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

# Мошенничество # общество # Александр Гильдюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вначале всего два соглашения, в 2021-м – контракты на 900 млн долларов. Вспоминаем, какими были форумы регионов
12 июня 2022 18:33

Вначале всего два соглашения, в 2021-м – контракты на 900 млн долларов. Вспоминаем, какими были форумы регионов

«Не хотят на фронт». Почему сбежавшие в Украину белорусы просятся обратно?
12 июня 2022 18:30

«Не хотят на фронт». Почему сбежавшие в Украину белорусы просятся обратно?

Крафтовые напитки варят сами – прямо на глазах у посетителей. Кто продолжает традиции Гродненского пивзавода?
12 июня 2022 18:28

Крафтовые напитки варят сами – прямо на глазах у посетителей. Кто продолжает традиции Гродненского пивзавода?