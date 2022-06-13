«Женщина расплакалась и стала задавать курьеру вопросы». Курьера телефонных мошенников задержали в Минске

Новости Беларуси. В Минске задержан курьер телефонных мошенников. Им оказался 34-летний россиянин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержан курьер телефонных мошенников. Им оказался 34-летний россиянин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приехав на майские праздники, мужчина через социальные сети нашел подработку курьером якобы магазина одежды. За два дня он посетил девять адресов, где забирал у пенсионеров пакеты с вещами и деньгами, после чего передавал их посреднику за вознаграждение.
Александр Гильдюк, заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:
В последнем случае пожилая женщина расплакалась и стала задавать курьеру вопросы о своей дочери, которая якобы попала в аварию. Испугавшись, мужчина все бросил и вернулся в соседнюю страну. Однако спустя месяц он снова прибыл в Беларусь уже с приятелем. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.