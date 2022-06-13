«Женщина расплакалась и стала задавать курьеру вопросы». Курьера телефонных мошенников задержали в Минске

Новости Беларуси. В Минске задержан курьер телефонных мошенников. Им оказался 34-летний россиянин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приехав на майские праздники, мужчина через социальные сети нашел подработку курьером якобы магазина одежды. За два дня он посетил девять адресов, где забирал у пенсионеров пакеты с вещами и деньгами, после чего передавал их посреднику за вознаграждение.