Вначале всего два соглашения, в 2021-м – контракты на 900 млн долларов. Вспоминаем, какими были форумы регионов

Венцом сотрудничества Беларуси и России станет уже традиционный IX Форум регионов Беларуси и России, который состоится в Гродно в конце июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первая встреча в таком формате прошла в Могилеве в 2014 году. Итоги того слета по нынешним меркам были весьма скромными – всего два межрегиональных соглашения. Но уже в 2021-м портфель контрактов составил 900 миллионов долларов. Об экономической и исторической составляющей форумов расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой.

Так российский кинематограф воплотил чаяние русской души. О дружбе с белорусами. Хотя бы на уровне приграничных регионов. Когда в ельцинской России в фаворе были герои Голливуда, а на парады Победы приглашали западных политиков, именно региональная интеграции и сохранила тогда декларированный союз двух стран. Но 5 июня 2012 года был дан новый виток региональной дружбы. В Минске с первым официальным визитом в качестве главы парламентской делегации Валентина Матвиенко. Наш Президент делает председателю Совета Федерации предложение, от которого она не смогла отказаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы непосредственно связываете регионы, связываете Россию в этом органе власти. Нам бы очень хотелось, чтобы к этому процессу сотрудничества Беларуси с регионами вы подключились. Вы бы помогли сохранить основу наших отношений. Потому что, как бы там ни было, все-таки внизу формируется этот фундамент. Да и фундамент – это нижняя часть любого здания. Нам бы очень хотелось, чтобы вы эту идею как-то продумали. Мы на любом уровне готовы с вами сотрудничать, в том числе и на моем, потому что идея сотрудничества между регионами и Беларусью в свое время мною была выдвинута. Я буду всячески с вами сотрудничать, если вы согласитесь на эту инициативу. Получилось. Спустя два года и один день Беларусь гостеприимно принимала первых участников Форума регионов. Фотография этого события в центре холла-музея Совета Республики. Именно сенаторы в ответе за тех, кого интегрировали.

Мейнстримом первого Форума регионов стала продовольственная безопасность Союзного государства. Понятно, Беларусь сильна своим АПК. Третий снова в Беларуси. По очереди. Чтобы оценить весь агарный потенциал нашей страны, гости не прошлись, а проехались по выставке. На память о встрече – одежда из белорусского льна. А вот Валентина Матвиенко с одного из форумов вернулась с новой парой обуви белорусского производства. Время, когда заключались лишь сделки по поставкам продукции, прошло. Теперь время совместных проектов. Лишь на импортозамещении научных компетенций Россия готова выделить 1,5 миллиарда долларов. Почему бы на предстоящем Форуме регионов не найти новые научные точки сотрудничества?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Промышленная кооперация, региональная интеграция и даже экономическое сотрудничество регионов. Все наглядно представлено на этом небольшом клочке выставочного павильона. Там «Брянсксельмаш», здесь «Гомсельмаш». Этот агрегат для посадки условных семян кукурузы, а это уже для уборки. Когда мы вместе, мы увереннее и на сельскохозяйственных полях, и на полях международных саммитов. Зампред правительства Пензенской области: общались с коллегами из «Гомсельмаша», говорим, что это время возможностей. Читайте здесь.