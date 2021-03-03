«Женщина года» Витебской области: Важно, чтобы люди были здоровыми, улыбались и радовались каждому прожитому дню

Новости Беларуси. «Женщина года». Это почетное звание отныне будут носить 30 жительниц Витебской области. Они представляют разные профессии и работают в самых различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это руководители, служащие и рядовые работницы предприятий. Но есть одно качество, без которого претендовать на такое высокое звание очень сложно: это женщины с активной жизненной позицией. Они небезразличны к проблемам других, искренне болеют за дело.