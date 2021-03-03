«Женщина года» Витебской области: Важно, чтобы люди были здоровыми, улыбались и радовались каждому прожитому дню
Новости Беларуси. «Женщина года». Это почетное звание отныне будут носить 30 жительниц Витебской области. Они представляют разные профессии и работают в самых различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это руководители, служащие и рядовые работницы предприятий. Но есть одно качество, без которого претендовать на такое высокое звание очень сложно: это женщины с активной жизненной позицией. Они небезразличны к проблемам других, искренне болеют за дело.
Вот и сегодняшние номинантки весь 2020 год отдавали себя работе, общественности и семье. Лучших выбрали в шести номинациях. По инициативе Белорусского союза женщин в 2021 году появилась и новая – под названием «Сердце отдаю людям».
Наталья Анищенко, врач, победитель областного этапа конкурса «Женщина года – 2020»:
Я по профессии доктор и работаю в той сфере, особенно в этих условиях, когда нужно максимально быть добрыми, отзывчивыми к нашим людям в наше непростое время. Именно забота, терпение, внимание, поддержка словом, где-то своим примером. Направлено все на то, чтобы люди в наше непростое время были здоровыми, всегда улыбались и радовались каждому прожитому дню. Это очень важно.
Елена Мартынова, председатель Витебской областной организации «Белорусский союз женщин»:
Роль женщины в современном мире безусловно увеличивается с каждым годом. Роль мамы, хранительницы мира, покоя в семье, в мире, в обществе остается, мне кажется, неизменной, начиная с до нашей эры и до этих времен. Но, как показывает практика, женщины сейчас не уступают мужчинам практически ни в какой сфере деятельности.
3 марта был областной этап конкурса «Женщина года». Лучшие представят область на национальном смотре.