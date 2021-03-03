Депутат Валентина Ражанец: обращений достаточно много. Это хорошо, потому что мы видим весь спектр вопросов

Новости Беларуси. Реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси. Это подчеркнул спикер Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече, посвященной вопросам работы с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?

Григорий Шлык, начальник Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси:

Работа с обращениями граждан и юридических лиц была, есть и останется в ближайшей и, я думаю, в отдаленной перспективе важнейшей составляющей общей системы работы с населением в нашей стране. Мы считаем, что степень доверия, имеющаяся на сегодня между населением и властью, должна не только сохраняться, но должна и повышаться. Более того, время настойчиво требует даже более высокого взаимодействия между государством и народом, основываясь, естественно, на современные информационные технологии, используя при этом максимальные возможности в сфере информатизации. «Эмоции просто переполняют». Студентка белорусского вуза побывала на встрече в Палате представителей