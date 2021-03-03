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Депутат Валентина Ражанец: обращений достаточно много. Это хорошо, потому что мы видим весь спектр вопросов

03 марта 2021 15:30
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Новости Беларуси. Реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси. Это подчеркнул спикер Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече, посвященной вопросам работы с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Депутат Валентина Ражанец: обращений достаточно много. Это хорошо, потому что мы видим весь спектр вопросов-1

Григорий Шлык, начальник Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси:  
Работа с обращениями граждан и юридических лиц была, есть и останется в ближайшей и, я думаю, в отдаленной перспективе важнейшей составляющей общей системы работы с населением в нашей стране. Мы считаем, что степень доверия, имеющаяся на сегодня между населением и властью, должна не только сохраняться, но должна и повышаться. Более того, время настойчиво требует даже более высокого взаимодействия между государством и народом, основываясь, естественно, на современные информационные технологии, используя при этом максимальные возможности в сфере информатизации.  

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Депутат Валентина Ражанец: обращений достаточно много. Это хорошо, потому что мы видим весь спектр вопросов-4

Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
С развитием цифровых технологий значительно расширяются возможности наших граждан, проживающих в Беларуси обращаться в госорганы, к депутатам на все уровни, в общественные организации различными способами. Поэтому обращений достаточно много. Но это и хорошо, потому что мы видим весь спектр вопросов, которые есть в регионах. И для их эффективного разрешения, естественно, надо знать их глубину и тонкости. И поэтому, в электронных обращениях, наверное, надо внести изменения в получение электронных обращений, может быть, поработать с книгой замечаний и предложений.  

# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Григорий Шлык # Валентина Ражанец # Фотофакт

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