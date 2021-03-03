Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят

Новости Беларуси. Накануне Дня белорусской милиции, 3 марта, белорусские женщины спешат произнести искренние слова поздравлений в адрес правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы собрали некоторые из них и смонтировали вот такое видеопослание.

Елена Богдан, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Вы без остатка отдаете себя профессии и сохраняете наше спокойствие.

Наталья Буйко, начальник отдела ОАО «Витебские ковры»:

Вы стоите на страже порядка в любое время суток и в любую погоду. А мы сохраним для вас уют и тепло в ваших родных домах.

Марина Воропай, инженер-энергетик «Бобруйскагромаш»:

Благодаря вам, наш путь всегда счастливый, а самая долгая дорога – безопасна.

Наталья Байдо, учитель гимназии № 3 Витебска:

Вы – пример мужественности и отваги. Этот пример так важен нашим детям.

Светлана Цюга, помощник депутата Палаты представителей:

Закон – наша общая сила. А вы – его непробиваемый щит.

Оксана Мордус, учитель Октябрьской средней школы № 2:

Вы – наши сыновья, наши отцы и наши любимые мужья. Вы – семья, которой можно гордиться.

Евгения Трухановец, начальник охраны объекта ОАО «Коминтерн»:

Вы учите нас быть сильными и верить в себя. И мы готовы стать для вас надежным тылом.

Надежда Мишонкова, заместитель декана факультета Гродненского государственного медицинского университета:

Каждый день вы сдаете самый сложный экзамен. Вовремя приходите на помощь и спасаете жизни.