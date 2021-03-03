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Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят

03 марта 2021 16:04
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Новости Беларуси. Накануне Дня белорусской милиции, 3 марта, белорусские женщины спешат произнести искренние слова поздравлений в адрес правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы собрали некоторые из них и смонтировали вот такое видеопослание.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -1

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -3

Елена Богдан, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Вы без остатка отдаете себя профессии и сохраняете наше спокойствие.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -6

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -8

Наталья Буйко, начальник отдела ОАО «Витебские ковры»:
Вы стоите на страже порядка в любое время суток и в любую погоду. А мы сохраним для вас уют и тепло в ваших родных домах.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -11

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -13

Марина Воропай, инженер-энергетик «Бобруйскагромаш»:
Благодаря вам, наш путь всегда счастливый, а самая долгая дорога – безопасна.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -16

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -18

Наталья Байдо, учитель гимназии № 3 Витебска:
Вы пример мужественности и отваги. Этот пример так важен нашим детям.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -21

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -23

Светлана Цюга, помощник депутата Палаты представителей:
Закон – наша общая сила. А вы его непробиваемый щит.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -26

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -28

Оксана Мордус, учитель Октябрьской средней школы № 2:
Вы – наши сыновья, наши отцы и наши любимые мужья. Вы семья, которой можно гордиться.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -31

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -33

Евгения Трухановец, начальник охраны объекта ОАО «Коминтерн»:
Вы учите нас быть сильными и верить в себя. И мы готовы стать для вас надежным тылом.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -36

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -38

Надежда Мишонкова, заместитель декана факультета Гродненского государственного медицинского университета:
Каждый день вы сдаете самый сложный экзамен. Вовремя приходите на помощь и спасаете жизни.

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -41

Белоруски обратились к силовикам. И вот что они говорят -43

Алена Родовская, ведущая «Альфа Радио»:
Ваша храбрость, мудрость и сила – лучший повод для новостей.

# Милиция Беларуси # общество # Елена Богдан # Наталья Буйко # Марина Воропай # Наталья Байдо # Светлана Цюга # Оксана Мордус # Евгения Трухановец # Надежда Мишонкова # Алена Родовская # Фотофакт

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