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Решила стать учителем уже в детском садике. Чему учат ребят в педагогическом классе в Дзержинске?

03 марта 2021 15:31
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Новости Беларуси. Знакомство с педагогикой как с профессией. В Минской области набирают популярность педагогические классы и группы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в них обучаются почти 800 учеников. Здесь будущие абитуриенты готовятся к поступлению в вузы. Успешное освоение курса дает бонусы при поступлении в университет.

Какие? Расскажет Ольга Власовец.

Решила стать учителем уже в детском садике. Чему учат ребят в педагогическом классе в Дзержинске?-1

Это первый опыт работы Анастасии Черногурской в ​​качестве учителя. В 2021 году она заканчивает школу и планирует поступать в университет имени Максима Танка. Сейчас занимается в педагогическом классе. Такие практические занятия – возможность попробовать себя в будущей профессии.

Решила стать учителем уже в детском садике. Чему учат ребят в педагогическом классе в Дзержинске?-4

Анастасия Черногурская, ученица гимназии Дзержинска:
Решила я стать педагогом уже в детском садике. Когда пошла в первый класс, я смотрела на своих учителей и восхищалась этим. И я точно была уверена, что хочу быть учителем начальных классов.

Решила стать учителем уже в детском садике. Чему учат ребят в педагогическом классе в Дзержинске?-7

На базе гимназии в Дзержинске организован межшкольный педагогический класс. Сюда съезжаются ребята со всего района. Занимаются по субботам. В будущем мечтают стать учителями, для этого более глубоко изучают профильные предметы. Но главная особенность таких занятий – введение в специальность.

Решила стать учителем уже в детском садике. Чему учат ребят в педагогическом классе в Дзержинске?-10

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Ольга Власовец # Анастасия Черногурская # Фотофакт

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