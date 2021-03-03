Решила стать учителем уже в детском садике. Чему учат ребят в педагогическом классе в Дзержинске?

Новости Беларуси. Знакомство с педагогикой как с профессией. В Минской области набирают популярность педагогические классы и группы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в них обучаются почти 800 учеников. Здесь будущие абитуриенты готовятся к поступлению в вузы. Успешное освоение курса дает бонусы при поступлении в университет. Какие? Расскажет Ольга Власовец.

Это первый опыт работы Анастасии Черногурской в ​​качестве учителя. В 2021 году она заканчивает школу и планирует поступать в университет имени Максима Танка. Сейчас занимается в педагогическом классе. Такие практические занятия – возможность попробовать себя в будущей профессии.

Анастасия Черногурская, ученица гимназии Дзержинска:

Решила я стать педагогом уже в детском садике. Когда пошла в первый класс, я смотрела на своих учителей и восхищалась этим. И я точно была уверена, что хочу быть учителем начальных классов.

На базе гимназии в Дзержинске организован межшкольный педагогический класс. Сюда съезжаются ребята со всего района. Занимаются по субботам. В будущем мечтают стать учителями, для этого более глубоко изучают профильные предметы. Но главная особенность таких занятий – введение в специальность.