Аномальная жара в Беларуси продлится до середины августа

Новости Беларуси. Уходящая неделя подарила Беларуси самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Температура поднялась до 35,8 градуса выше нуля. Это фактически как на южном курорте. Прежняя высшая точка летнего зноя – +35,6 градусов – была установлена в прошлом году. Синоптики отмечают, что температура в эти дни выше климатической нормы на 5-10 градусов. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ постаралась запечатлеть жаркие мгновения горячего августа 2015.

Климатическая норма температуры воздуха для Беларуси в августе – +18-24 градуса, но в последние годы вместе с третьим месяцем лета в страну все чаще приходит и аномальная жара. Так, в 2008 температурный максимум составил 38 градусов, спустя еще 2 года столбик термометра поднялся до почти 39 выше ноля. Показатели нынешние пока ниже, но шанс побить рекорд 5-летней давности у знойных дней 2015 есть: аномальная жара продлится до середины августа.

Удержаться на плаву или для кого «аномальный плюс» – плюс объем работы?

Михаил Михайлович, дежурный по спасательной станции:

Успели схватить за волосы и втянуть в спасательный катер.

Сколько тонн холодного лакомства ежедневно съедают белорусы или кому жара «делает» прибыль?

За такой сервис и денег ни жалко. Или почему места в белорусских здравницах бронируют за полгода?

Татьяна Скользких, турист (Россия):

Вот настолько молодцы! И это я хочу сказать. Вообще для всей Беларуси характерно, вот очень приветливые люди. Спасибо!

И чем в жару утолить жажду, и как не получить солнечный удар? Кулинарные советы из Северной Африки по-белорусски!

Вот уже несколько лет Юсеф с друзьями живет и учится в Беларуси. Ребята Триполи привыкли к жаркому сухому лету – типичный средиземноморский климат.

Юсеф Аль-Араби, студент (Ливия):

Жарко для вас и для нас тоже это очень жарко.

Сегодня жара изнуряет ребят и в квартире – это их первое лето в Беларуси. Признаются, такой жары и не ждали. Помогают национальные прохладительные напитки.

Юсеф Аль-Араби, студент (Ливия):

В миксере смешиваем мяту и лимон, добавляем воду и немного сахара.

Этот коктейль спасает при солнечном ударе. А вот этот, из абрикосов, просто при жаре.

А пока друзья из Триполи наслаждаются свежими коктейлями и следуют правилу родной страны пустынь – до 17 часов на улицу желательно не выходить (солнце больно опасное) – находятся и такие, кого никакой градус не остановит.

Ищут спасения в такую знойную погоду белорусы, прежде всего, у воды. Вот только на радостях порой забывают о своем здоровье. Специалисты предупреждают: чем выше температура, тем больше в воде бактерий. Именно по этой причине на неделе сотрудники санэпидемслужбы проверили 4 сотни зон рекреации, были отобраны 800 проб воды. Теперь 30 пляжей в Беларуси под запретом. Что касается остальных, на них в +36 и перышку негде упасть.

Вот только в турфирмах говорят: сервис все-таки надо подтянуть. Пока белорусы все чаще выбирают Турцию и европейский отдых – Италия, Франция, Болгария и Черногория. Правда, теперь в основном из Минска.

Ирина Круглякова, начальник отдела продаж турагенства:

В этом году мы практически ни одного заказа через Украину не сделали. Основной поток идет через Минск, в меньшей степени сейчас стали летать из Москвы. Потому что цены почти сравнялись

Чего не скажешь об отдыхе в здравницах. Здесь у белорусов все схвачено. Места бронируют за полгода, а приехав однажды, сюда возвращаются снова и снова. В этом санатории на берегу Нарочи в год принимают до 12 тысяч человек, треть – постоянные клиенты.

Алексей Шапитько, директор санатория:

Основную массу составляют белорусы и граждане России, немного граждан приезжает из нашего ближнего зарубежья. У нас достаточно мощная современная база.

Владимир Васильевич из северной столицы России. Здесь уже в 5-й раз. Жена, дочка с мужем, двое внуков. Говорит, состав мог быть и больше – не получилось совместить отпуск с графиком старшей дочери.

Владимир Новгородов, турист (Россия):

И Турцию, и Египет мы променяли на Беларусь! Первая встреча на рецепшене – ласковые, приветливые улыбки, врачи внимательно расспросят, каждому персонально назначат курс лечения. А меню в столовой, я думаю, удовлетворит любого гурмана!

В жаркую погоду только в столице за день в среднем продается около 60 тонн мороженного. Для сравнения, в осенне-зимний период цифра в несколько раз меньше. Ассортимент холодного лакомства насчитывает до сотни наименований.

В зной о такой работе, должно быть, сварщик Александр и монтажник Анатолий могут только мечтать. +36 на улице, а они еще и на дороге.

С такой жарой трудно сражаться не только людям, но и технике. На неделе в час пик полный пассажиров троллейбус на скорости врезался в столб. Пострадали восемь человек, в том числе и трехлетний ребенок.

А вот и еще одно последствие жаркой и сухой погоды — лесные пожары, а с ними и запрет на посещение лесов.

Кстати, на предстоящей неделе синоптики предупреждают о 5-ом, последнем уровень пожароопасности.

В усиленном режиме работают спасатели, медики и энергетики. Меж тем первые жертвы уже есть. За 7 дней с тепловыми ударами и солнечными ожогами только в столице за помощью обратилось 10 человек, 5 госпитализированы.

И кроме уже традиционных предупреждений о времени нахождения на жаре, головных уборах и количестве воды, медики просят не забывать еще и о своей коже.

Валентина Сасимович, заместитель директора санатория по медицинской части:

В первую очередь, это онкологические заболевания кожи. От вредных лучей нужно обязательно беречь свою кожу. Для этого есть солнцезащитные крема.

С таким градусом шутки плохи. Особенно, когда внутри тебя он еще выше. За купальный сезон 2015 под воздействием зеленого змея утонули 34 человека.

Эта бригада необычна не только своей работой (они спасают людей), но и составом. Он с 20-летним стажем. Она – в сентябре лишь год как на службе. Меж тем команда слаженная. Снаряжение всегда в полное готовности. Кроме дыхательного аппарата, защитного костюма, перчаток и водолазных чулок есть еще и…

Спасатель:

Водолазные грузы. Они предназначены для плавучести водолаза. Потому что иной раз водолаза поднимает наверх. А это одевается специально.

Говорят, после «Ильи» купаться нельзя. Дескать, после его дня ночь длинна, а вода холодна. В этом году граница между летом и осенью по народному календарю пришлась на 2 августа. Правда, судя по всему, в зной белорусы в приметы не верят. К тому же градус воды нынче доходит до 30 выше ноля. Главное, чтобы с такими цифрами голову не снесло.