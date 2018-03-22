Жена сказала: «Иди, служи и отдавай долг». В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных Сил
Новости Беларуси. Комплексная проверка Вооруженных Сил продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства на боеготовность проверяют все ведомственные подразделения.
Так, 21 марта марш-броски совершили подразделения ВВС и войск ПВО. Бойцы продолжают нести боевое дежурство. Авиации же предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил. Кроме действующих военных, к проверке привлечены и военнообязанные из запаса – с ними проводят занятия по предметам боевой подготовки.
Максим Гладкий, военнообязанный:
Для себя. Для поддержания формы, для саморазвития, все-таки интересно выполнять какие-то тактические задачи, даже не стрельбы съездить – с табельного оружия пострелять. Это интересно.
Сергей Карпович, военнообязанный:
К работе отнеслись с пониманием. Сохраняется средняя заработная плата, то есть финансовые потери сильно не понесешь. Жена тоже с пониманием отнеслась, сказала: «Иди, служи и отдавай долг». Ради детей на самом деле, ради сыновей.
В ходе нынешней проверки на сборы призывают и военнообязанных женщин. В основном, это специалисты в области медицины.
«Была к этому готова, так как имею медицинское образование». В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности