Жена сказала: «Иди, служи и отдавай долг». В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных Сил

Новости Беларуси. Комплексная проверка Вооруженных Сил продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства на боеготовность проверяют все ведомственные подразделения.

Так, 21 марта марш-броски совершили подразделения ВВС и войск ПВО. Бойцы продолжают нести боевое дежурство. Авиации же предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил. Кроме действующих военных, к проверке привлечены и военнообязанные из запаса – с ними проводят занятия по предметам боевой подготовки.