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«Была к этому готова, так как имею медицинское образование». В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

20 марта 2018 06:41
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Новости Беларуси. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси встать в строй пришлось и женщинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство получивших повестки – медицинские работники.

«Была к этому готова, так как имею медицинское образование». В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности-1

Вероника Ажар, военнообязанная:
Была к этому готова, так как имею медицинское образование. Знаю, что меня могут призвать. Это какие-то новые познания в области военных действий, так как никогда не была, не сталкивалась.

Всего из запаса призвано около 2 тысяч человек. Сейчас с военнообязанными проходят занятия по индивидуальной подготовке, а также в составе различных подразделений.

Проверка боеготовности проводится по поручению Президента и носит комплексный характер.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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