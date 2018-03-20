«Была к этому готова, так как имею медицинское образование». В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Новости Беларуси. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси встать в строй пришлось и женщинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство получивших повестки – медицинские работники.

Вероника Ажар, военнообязанная:

Была к этому готова, так как имею медицинское образование. Знаю, что меня могут призвать. Это какие-то новые познания в области военных действий, так как никогда не была, не сталкивалась.

Всего из запаса призвано около 2 тысяч человек. Сейчас с военнообязанными проходят занятия по индивидуальной подготовке, а также в составе различных подразделений.

Проверка боеготовности проводится по поручению Президента и носит комплексный характер.