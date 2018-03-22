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«Трагедия 1943 года становится личной болью». Григорий Рапота – в послании Президенту Беларуси в годовщину хатынской трагедии

22 марта 2018 11:07
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Новости Беларуси. По случаю 75-летия трагедии в Хатыни в адрес Президента Беларуси со словами благодарности и глубокого уважения за бережное отношение к истории поступают многочисленные письма от мировой общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трагедия 1943 года становится личной болью». Григорий Рапота – в послании Президенту Беларуси в годовщину хатынской трагедии-1

Так, письма направили Венгрия, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Кыргызстан, Таджикистан, Польша и Германия. Послание отправил и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства:
Хатынь меняет мировоззрение человека. Там остановилось время, и преступления фашизма воспринимаются настолько зримо, что трагедия 1943 года становится личной болью, тревогой за будущее своей страны, осознанием, что мир – главное условие жизни и благополучия каждого человека.

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# общество # Григорий Рапота # Фотофакт # 75 лет трагедии Хатыни

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