Заявка Беларуси была очень обстоятельной, поэтому решили провести конгресс здесь – глава Ассоциации участников космических полётов
Новости Беларуси. Минск в эти дни принимает представителей крупнейших космических держав мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегаты из России, Китая, Германии, Франции собрались накануне Международного космического конгресса, который белорусская столица будет принимать в сентябре.
Задача сегодняшнего мероприятия – подготовить почву для предстоящей встречи. Стоит отметить, что за право проведения крупнейшего форума боролись сразу несколько стран. Но успехи Беларуси в этой сфере стали весомым аргументом для участников прошлогоднего конгресса в Тулузе, которые единогласно поддержали нашу страну.
Бонни Данбар, глава Ассоциации участников космических полетов:
Во-первых, у страны должны быть космонавты, которые участвовали и участвуют в космических полетах. В Беларуси таких четыре человека, один из них сейчас находится на орбите.
Во-вторых, мы были поражены той заявкой, которую подала Беларусь для проведения конгресса. Она была очень обстоятельной, поэтому мы и решили провести конгресс здесь.
Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Ассоциация пытается привлечь молодежь разными способами. У нас есть образование в области космических технологий. Это ново для нас, тем не менее, она уже развивается. Молодежь стремится к космическим исследованиям. Поэтому, я думаю, здесь нам надо воспользоваться максимально этой возможностью, которая будет в сентябре.
Беларусь в списке космических держав. Мы входим в комитет ООН по использованию космического пространства, у нас есть свой собственный спутник дистанционного зондирования, и совместно с Китаем запущен спутник для телекоммуникаций. Кроме того, в Беларуси развито производство космической техники.
Также буквально накануне встречи стало известно: еще один космонавт белорусского происхождения – Олег Артемьев – в составе российско-американской экспедиции отправился на МКС.