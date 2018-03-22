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Заявка Беларуси была очень обстоятельной, поэтому решили провести конгресс здесь – глава Ассоциации участников космических полётов

22 марта 2018 11:39
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Новости Беларуси. Минск в эти дни принимает представителей крупнейших космических держав мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты из России, Китая, Германии, Франции собрались накануне Международного космического конгресса, который белорусская столица будет принимать в сентябре.

Заявка Беларуси была очень обстоятельной, поэтому решили провести конгресс здесь – глава Ассоциации участников космических полётов-1

Задача сегодняшнего мероприятия – подготовить почву для предстоящей встречи. Стоит отметить, что за право проведения крупнейшего форума боролись сразу несколько стран. Но успехи Беларуси в этой сфере стали весомым аргументом для участников прошлогоднего конгресса в Тулузе, которые единогласно поддержали нашу страну.

Заявка Беларуси была очень обстоятельной, поэтому решили провести конгресс здесь – глава Ассоциации участников космических полётов-4

Бонни Данбар, глава Ассоциации участников космических полетов:
Во-первых, у страны должны быть космонавты, которые участвовали и участвуют в космических полетах. В Беларуси таких четыре человека, один из них сейчас находится на орбите.

Во-вторых, мы были поражены той заявкой, которую подала Беларусь для проведения конгресса. Она была очень обстоятельной, поэтому мы и решили провести конгресс здесь.

Заявка Беларуси была очень обстоятельной, поэтому решили провести конгресс здесь – глава Ассоциации участников космических полётов-7

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Ассоциация пытается привлечь молодежь разными способами. У нас есть образование в области космических технологий. Это ново для нас, тем не менее, она уже развивается. Молодежь стремится к космическим исследованиям. Поэтому, я думаю, здесь нам надо воспользоваться максимально этой возможностью, которая будет в сентябре.

Беларусь в списке космических держав. Мы входим в комитет ООН по использованию космического пространства, у нас есть свой собственный спутник дистанционного зондирования, и совместно с Китаем запущен спутник для телекоммуникаций. Кроме того, в Беларуси развито производство космической техники.

Также буквально накануне встречи стало известно: еще один космонавт белорусского происхождения – Олег Артемьев – в составе российско-американской экспедиции отправился на МКС.

Заявка Беларуси была очень обстоятельной, поэтому решили провести конгресс здесь – глава Ассоциации участников космических полётов-10

# общество # Белорусские космонавты # Фотофакт # Сергей Килин # Бонни Данбар

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