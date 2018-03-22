Заявка Беларуси была очень обстоятельной, поэтому решили провести конгресс здесь – глава Ассоциации участников космических полётов

Новости Беларуси. Минск в эти дни принимает представителей крупнейших космических держав мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегаты из России, Китая, Германии, Франции собрались накануне Международного космического конгресса, который белорусская столица будет принимать в сентябре.

Задача сегодняшнего мероприятия – подготовить почву для предстоящей встречи. Стоит отметить, что за право проведения крупнейшего форума боролись сразу несколько стран. Но успехи Беларуси в этой сфере стали весомым аргументом для участников прошлогоднего конгресса в Тулузе, которые единогласно поддержали нашу страну.

Бонни Данбар, глава Ассоциации участников космических полетов:

Во-первых, у страны должны быть космонавты, которые участвовали и участвуют в космических полетах. В Беларуси таких четыре человека, один из них сейчас находится на орбите. Во-вторых, мы были поражены той заявкой, которую подала Беларусь для проведения конгресса. Она была очень обстоятельной, поэтому мы и решили провести конгресс здесь.