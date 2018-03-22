«Официально свидетелей Хатыни – шесть человек, из них двое в настоящий момент живы»

22 марта исполняется 75 лет трагедии в белорусской деревне Хатынь. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделом экскурсионно-массовой работы ГУ «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» – Екатерина Зиброва, финалистка конкурса «Живая классика» – Злата Кочерва.

Сегодня будет митинг «Реквием», посвящённый 75 годовщине. Расскажите, что там будет происходить? Екатерина Зиброва, заведующая отделом экскурсионно-массовой работы ГУ «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь»:

На территории мемориального ансамбля «Хатынь» в 11 часов начнётся мероприятие. Оно является таким финальным мероприятием огромного цикла тех презентаций, выставок, которые были организованы накануне этой трагической даты. Дата, которая чтится в нашей стране – 22 марта. И финальное мероприятие начнётся с гашения почтовой маркированной продукции, которая была специально выпущена к 75-летию со дня трагедии в деревне Хатынь. Но, а сам митинг называется «Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы». Он пройдёт у вечного огня в 12 часов.

Сколько человек осталось в живых после трагедии? Екатерина Зиброва:

Официально свидетелей Хатыни – шесть человек, из них двое в настоящий момент живы. Это люди, которым уже около 80 лет, жива Соня Яскевич. Во время трагедии она была подростком, ей было 13 лет. Второй свидетель – Виктор Желобкович – это мальчик семилетний. Сотрудники комплекса их поддерживают, и знакомы с их семьями, и с детьми, и внуками, и правнуками.