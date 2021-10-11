Жена офицера – это такой же человек в погонах? Вот что на этот вопрос ответила Юлия Артюх

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юлия Артюх. Ольга Коршун, ведущая:

У вас и Telegram-канал «Артюх. Жена офицера», и когда выступали на женском форуме (это было ваше первое громкое публичное выступление и заявление), вы тоже педалировали эту тему. Вы этим гордитесь? Юлия Артюх:

Безусловно.

Ольга Коршун:

Для вас это, мне кажется, личная тема не только потому, что вы – жена офицера. Наверное, у вас с этим связана фамильная история? Я имею в виду семейная. Юлия Артюх:

Да. У меня в семье все мужчины практически офицеры. Я воспитывалась в такой семье, где все было строго, все было понятно, по плану, как говорится. Собственно говоря, выбор мой пал на человека, который, опять-таки, из этих структур. Я привыкла, наверное, в своей семье видеть такую четкость, рациональность, и хотела и свою семью создавать по такой модели. Это логично. Ольга Коршун:

У вас две девочки и сын. Юлия Артюх:

Сын – белорусский солдат. Все. Он уже: «Кем ты будешь?» – «Я буду белорусским солдатом». У него эта тема прямо на слуху постоянно.