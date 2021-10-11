Жена офицера – это такой же человек в погонах? Вот что на этот вопрос ответила Юлия Артюх
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юлия Артюх.
Ольга Коршун, ведущая:
У вас и Telegram-канал «Артюх. Жена офицера», и когда выступали на женском форуме (это было ваше первое громкое публичное выступление и заявление), вы тоже педалировали эту тему. Вы этим гордитесь?
Юлия Артюх:
Безусловно.
Ольга Коршун:
Для вас это, мне кажется, личная тема не только потому, что вы – жена офицера. Наверное, у вас с этим связана фамильная история? Я имею в виду семейная.
Юлия Артюх:
Да. У меня в семье все мужчины практически офицеры. Я воспитывалась в такой семье, где все было строго, все было понятно, по плану, как говорится. Собственно говоря, выбор мой пал на человека, который, опять-таки, из этих структур. Я привыкла, наверное, в своей семье видеть такую четкость, рациональность, и хотела и свою семью создавать по такой модели. Это логично.
Ольга Коршун:
У вас две девочки и сын.
Юлия Артюх:
Сын – белорусский солдат. Все. Он уже: «Кем ты будешь?» – «Я буду белорусским солдатом». У него эта тема прямо на слуху постоянно.
Ольга Коршун:
То есть армейская дисциплина дома?
Юлия Артюх:
Есть такое, да. Строгость присутствует.
Ольга Коршун:
Понятно, что офицер всегда должен оберегать и защищать честь мундира, это человек в погонах. А жена офицера – это такой же человек в погонах?
Юлия Артюх:
Для меня – да. Есть такое выражение, когда говорят «ты будешь воевать, а я буду тебе тихо подавать патроны». Это из разряда так и есть. Женщина – это тыл, очаг в какой-то семейный. Но в нашем случае это больше тыл, чем очаг. Конечно, наверное, это большая ответственность – быть женой офицера.
И это, опять-таки, не всем дано выдержать. Потому что человек в погонах – он не себе, не семье, он весь в государственных делах, в защите родины. Ты сразу понимаешь, что твой супруг не будет 24/7 с тобой. Он может не присутствовать на праздниках, на дне рождения даже не быть ребенка. Есть служба.
Почему пошло такое, жена офицера? Вы затронули тему женского форума. Действительно, меня так представили, и в моей речи это было сказано, что я жена офицера. Было важно в тот момент сказать, что не только наши мужчины, не только люди в погонах готовы защищать страну в тот тяжелый период. Но и мы, женщины, тоже. Вот, мы собрались тогда, 15 тысяч женщин, и мы свою силу показали. Но и я затронула этот момент, потому что действительно супруг передал тогда те слова.
Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся». Подробнее здесь.
Я горжусь тем, что он человек в погонах, человек чести.
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