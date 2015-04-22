Жена два года держала 86-летнего мужа на привязи, чтобы он не сбежал

Новости Перу. Мужчина страшно похудел за два года, проведенных в «плену». 86-летний житель перуанской деревни Хуауйан не выходил из своей деревянной лачуги, потому что супруга приковала его наручниками.
О том, что с 86-летним Пабло Тамаризом Коракилло что-то не так, полицейские узнали от соседей пенсионера. Они были в курсе, что жена перуанца периодически надевает на него наручники.
Вильярреал Коррал, сосед:
Она говорила, что делает это для его же блага – чтобы Пабло не сбежал. Однако мы и подумать не могли, что он находится в связанном состоянии все время.
Жить с супругой Пабло Коракилло больше не намерен. Власти города обещают ему социальное жилье. Где находится жена пенсионера, и какое наказание ей грозит, не сообщается. А вот Пабло сейчас в больнице, и, судя по всему, надолго. За время «плена» у него появились проблемы со здоровьем.
Шериф:
Когда мы узнали, что одного из жителей нашей деревни против его воли держат под домашним арестом, то сразу направили к нему отряд полиции. Мужчина был очень слаб и очень удивился, увидев стражей порядка.
К несчастью, случаи домашнего насилия – далеко не редкость в современном мире. Недавно мы рассказывали о шокирующем случае в Лиде. 26-летний мужчина два дня держал в плену и пытал свою девушку. С ожогами, ссадинами и ушибами она обратилась с милицию. Последние несколько месяцев молодые люди снимали квартиру. В один из февральских дней сожители уселись за стол. Не обошлось без спиртного. Продолжение истории здесь.