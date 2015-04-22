Жена два года держала 86-летнего мужа на привязи, чтобы он не сбежал

Новости Перу. Мужчина страшно похудел за два года, проведенных в «плену». 86-летний житель перуанской деревни Хуауйан не выходил из своей деревянной лачуги, потому что супруга приковала его наручниками. О том, что с 86-летним Пабло Тамаризом Коракилло что-то не так, полицейские узнали от соседей пенсионера. Они были в курсе, что жена перуанца периодически надевает на него наручники.

Вильярреал Коррал, сосед:

Она говорила, что делает это для его же блага – чтобы Пабло не сбежал. Однако мы и подумать не могли, что он находится в связанном состоянии все время.



