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Жена два года держала 86-летнего мужа на привязи, чтобы он не сбежал

22 апреля 2015 12:58
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Новости Перу. Мужчина страшно похудел за два года, проведенных в «плену». 86-летний житель перуанской деревни Хуауйан не выходил из своей деревянной лачуги, потому что супруга приковала его наручниками.

О том, что с 86-летним Пабло Тамаризом Коракилло что-то не так, полицейские узнали от соседей пенсионера. Они были в курсе, что жена перуанца периодически надевает на него наручники.

Жена два года держала 86-летнего мужа на привязи, чтобы он не сбежал-1

Вильярреал Коррал, сосед:
Она говорила, что делает это для его же блага – чтобы Пабло не сбежал. Однако мы и подумать не могли, что он находится в связанном состоянии все время.

Жить с супругой Пабло Коракилло больше не намерен. Власти города обещают ему социальное жилье. Где находится жена пенсионера, и какое наказание ей грозит, не сообщается. А вот Пабло сейчас в больнице, и, судя по всему, надолго. За время «плена» у него появились проблемы со здоровьем.

Шериф:
Когда мы узнали, что одного из жителей нашей деревни против его воли держат под домашним арестом, то сразу направили к нему отряд полиции. Мужчина был очень слаб и очень удивился, увидев стражей порядка.  

К несчастью, случаи домашнего насилия – далеко не редкость в современном мире. Недавно мы рассказывали о шокирующем случае в Лиде. 26-летний мужчина два дня держал в плену и пытал свою девушку. С ожогами, ссадинами и ушибами она обратилась с милицию. Последние несколько месяцев молодые люди снимали квартиру. В один из февральских дней сожители уселись за стол. Не обошлось без спиртного. Продолжение истории здесь.

# общество # Фотофакт # Насилие # Пабло Коракилло

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