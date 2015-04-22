Экологично и прибыльно. Как заработать на вторичных отходах?

Экологично и прибыльно. Нынче заработать на отходах вполне реально. Как-никак лишняя копейка в кармане никогда не помешает. Сегодня бутылка - полимерное сырье, за килограмм дают 2 тыс. бел. руб. Макулатуру принимают за 800 бел. руб. Дешевле стеклобой - 600 бел. руб.

Тем, кому лень заботиться об экологии и нести вторичное сырье в пункты приема, облегчили жизнь. Около домов поставили специальные контейнеры. Но завозить несколько мусорных пакетов народ особо не спешит. Раздельный сбор доходов контролирует закон, за несоблюдение которого предусмотрена ответственность - от 5 до 50 базовых величин. Такой размер штрафа в нашей стране.

В советское время вторсырье тоже имело круговой оборот. Правда, в отличие от сегодняшних, в те дни выстраивались огромные очереди.

Рожденные в СССР помнят, что за бутылку использованной газировки, доплатив, уже можно было получить новую наполненную. А за сданную макулатуру выдавали талон для обмена их на книги.