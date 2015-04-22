Отопление минчанам начнут отключать с 22 апреля

Новости Беларуси. В минских квартирах ожидается снижение температуры. Отключить отопление в жилых домах, общежитиях и гостиницах коммунальные службы хотели еще 18 апреля. Однако из-за неустойчивой погоды отопительный сезон решили продлить до 22 апреля.

В первую очередь батареи станут холодными в квартирах, а затем в школах, больницах и детских садах. И даже несмотря на небольшой бонус от коммунальщиков, новость об отключении отопления не все минчане восприняли с воодушевлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

— Мое мнение, что до конца недели надо выждать, пока температура более или менее не пойдет вверх. Тогда уже думать об отключении. Несколько дней никому ничего не решат.

— Температура в основном пять, а то может быть и ниже. Тепла нет. Как только наступает тепло, естественно, двумя руками «за», чтобы было отключено отопление.