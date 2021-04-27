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В Червенском районе при обгоне Volkswagen не разъехался с погрузчиком, съехал в кювет и врезался в дерево

27 апреля 2021 13:27
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Новости Беларуси. В Червенском районе пострадал пассажир. Авария произошла на 26-м километре автодороги Червень – Ляды – Якшицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе при обгоне Volkswagen не разъехался с погрузчиком, съехал в кювет и врезался в дерево-1

51-летний мужчина, управляя погрузчиком «Амкодор», задел обгоняющий его автомобиль.

В Червенском районе при обгоне Volkswagen не разъехался с погрузчиком, съехал в кювет и врезался в дерево-4

От удара машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате пострадала 50-летняя женщина, пассажир Volkswagen. С травмами она госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # общество # Фотофакт

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