В Червенском районе при обгоне Volkswagen не разъехался с погрузчиком, съехал в кювет и врезался в дерево

Новости Беларуси. В Червенском районе пострадал пассажир. Авария произошла на 26-м километре автодороги Червень – Ляды – Якшицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От удара машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате пострадала 50-летняя женщина, пассажир Volkswagen. С травмами она госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.