Шопинг в Беларуси – цена и качество лучше, чем в Европе? Пообщались с жительницей Германии

Чистота и порядок – настоящие белорусские бренды. Иностранцы, которые к нам приезжают, всегда это отмечают. Мы привыкли видеть Беларусь такой красавицей и порой не ценим то, что имеем. А зря. На неделе мы встретились с нашей гостьей из Германии, которая приехала в Беларусь в отпуск. Мы решили поддержать туристический настрой и отправились с Еленой по магазинам, а заодно поговорили о ценах и в целом ситуации в Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще узнали, как фрау чувствует себя в Минске, почему любит отдыхать в нашей стране и что привезет в подарок из Беларуси.

С фрау Еленой мы встречаемся в Первом национальном торговом доме. Это настоящая Мекка для туристов и максимально удобное место для встреч. Гостья из Германии признается, что шопинг занимает не последнее место в списке обязательных в Беларуси дел, но сначала по доброй славянской традиции – угощение. Елена живет в Германии больше 20 лет, но родилась и провела детство в Новосибирске. А потому наши сладости пробуждают воспоминания и аппетит.

Елена Гут, жительница Германии:

Вчера мы были в торговом центре с подругой. И я съела четыре пирожных «Картошка», это мой десерт детства. От сладости былых дней ко вкусу настоящего, где не без горчинки. Особенно впечатляют магазины. Немецкие. В последнее время цены там растут как на дрожжах. Елена Гут:

Цены за последние 2-3 месяца поднялись высоко. Если раньше масло можно было купить за 1,99 евро, сейчас оно стоит 3,40. Точно так же такие продукты питания, как молоко, кофе. Мука и сахар тоже поднялись в цене. Картина не как по маслу и с коммунальными платежами. Растут, и точка.

Елена Гут:

Живу в доме, который газом отапливается, цены поднялись очень высоко, в течение последних двух лет цена поднялась с 90 до 180 евро, но сейчас и свет поднимается, электроэнергия поднимается тоже практически вдвое.

Самое время подсластить момент. Начинаем дегустацию. Елена говорит, такого шоколада в Германии не найти. В кулинарном топе, кроме сладостей, еще драники и халва. В Беларуси гостье даже пришлось изменить своим принципам. В питании. Дома – только на ПП. Но и с этим у нас проблем нет. В белорусских магазинах можно найти все и даже больше. Елена Гут:

Я себе покупаю всегда протеиновые батончики. И покупаю их здесь. Потому что у нас нет такого выбора, как здесь – допустим, ПП, без сахара. Ну а дальше шопинг. Фрау Елена в Беларуси уже во второй раз. Осенью приезжала на отдых с детьми. А потому к походу по магазинам подготовлена не хуже нашего.

Елена Гут:

Я никогда не носила лен, в Германии это дорого, а в Беларуси тогда я еще не была, обязательно присмотрю себе что-нибудь. Но я хотела бы расписную рубашку. Как говорится, можно ни в чем себе не отказывать. Лен в Европе – действительно дорогое удовольствие. Ткань натуральная и приятная. Да и это просто красиво. А потому без обновки никак. Впрочем, модный приговор всему белорусскому был вынесен еще в прошлый приезд.