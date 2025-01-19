Больше никаких ям на дорогах и неухоженных дворов. Какие планы у коммунальщиков на Год благоустройства?

На прошлой неделе глава государства подписал Указ № 1, который объявляет 2025-й Годом благоустройства. И это напрямую касается вопросов качества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первые ласточки в этом направлении уже полетели, даже не дождавшись официального наступления Года благоустройства. В самом конце 2024 года в Минске открыли новые станции метро. Без подземки в мегаполисе комфортно передвигаться трудно. Это и защита от пробок, и комфорт передвижения. А уже в первые дни 2025-го Минск полностью перевели на артезианскую воду. Этот проект, как и строительство метро, сложный, дорогой, как в плане финансов, так и усилий. Но на другой чаше весов – комфорт, здоровье, социальный стандарт наших людей. А потому, что бы Президенту ни говорили критики и скептики, которые предлагали отказаться от таких инициатив, Александр Лукашенко всегда принимает решения в пользу простых людей. А в другом случае, зачем тогда это все? Арина Верховская о том, как преображается Беларусь и с чего это начинается.

Артезианская вода, новые станции метро, детская больница и центр социального обслуживания населения. С первых дней 2025-го Минск берет высокую планку, держать которую будет в ближайшие несколько лет. Чистые улицы, аккуратные фасады и ровные дороги – то, что уже прочно встроилось в ДНК белорусской столицы. И все это не по щелчку сделано, а результат кропотливой работы.

В 2025 году в столице построят 600 тысяч квадратных метров жилья. Причем больше 900 квартир предназначены для многодетных семей. Но не только крыша над головой. Особое внимание планируют уделить придомовым территориям и дворам, там отремонтируют дорожное покрытие. Больше никаких ухабистых проездов, наведут лоск в городских пространствах. Минчан ждут обновленные фонтаны и лестницы, появятся и новые локации для отдыха, по две в каждом районе.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Благоустройство дворовых территорий. Обычно в год благоустраиваются чуть больше 800. В этом году, верстаются планы, тоже на этом уровне будет проходить благоустройство. Будет обращено внимание уборке и наведению порядка в частном секторе, уборке пойм всех рек. Подробнее в видеоматериале.

В Минске созданы коллегиальные органы общественного самоуправления, которые стали связующим звеном между властью и жителями. Например, двор на Богдановича был признан лучшим в столице благодаря активным усилиям жильцов.

Ранее ничем не примечательная территория теперь радует глаз яркими детскими площадками, удобными лавочками и даже птичьей столовой. А умная скамейка с USB-разъемом позволяет заряжать гаджеты прямо на улице.

Елена Антаневич, член КОТОС-42 Минска:

На собраниях у нас присутствуют как люди более пожилого возраста, так и молодежь. Поэтому на данном дворе было принято совместное решение немножечко его разделить. Сделать какую-то часть двора для совсем малышей. Часть площадки мы выделили для спортивных турников.

Дарить чистоту и красоту – кредо жизни Александра Савицкого. По образованию художник, но в последние несколько лет мужчина отвечает за порядок во дворе дома на Брыля, 3. Убирает придомовую территорию и подъезды жилого дома.

Александр Савицкий, дворник-художник:

Доволен людьми, которые здесь живут. Порядочные, уважительные. Во-первых, не мусорят. Дети относятся с уважением. Даже приветствуют меня. Это большого значит. Для меня это приятно.