Больше никаких ям на дорогах и неухоженных дворов. Какие планы у коммунальщиков на Год благоустройства?

На прошлой неделе глава государства подписал Указ № 1, который объявляет 2025-й Годом благоустройства. И это напрямую касается вопросов качества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На прошлой неделе глава государства подписал Указ № 1, который объявляет 2025-й Годом благоустройства. И это напрямую касается вопросов качества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первые ласточки в этом направлении уже полетели, даже не дождавшись официального наступления Года благоустройства. В самом конце 2024 года в Минске открыли новые станции метро. Без подземки в мегаполисе комфортно передвигаться трудно. Это и защита от пробок, и комфорт передвижения.
А уже в первые дни 2025-го Минск полностью перевели на артезианскую воду. Этот проект, как и строительство метро, сложный, дорогой, как в плане финансов, так и усилий. Но на другой чаше весов – комфорт, здоровье, социальный стандарт наших людей. А потому, что бы Президенту ни говорили критики и скептики, которые предлагали отказаться от таких инициатив, Александр Лукашенко всегда принимает решения в пользу простых людей. А в другом случае, зачем тогда это все?
Арина Верховская о том, как преображается Беларусь и с чего это начинается.
Артезианская вода, новые станции метро, детская больница и центр социального обслуживания населения. С первых дней 2025-го Минск берет высокую планку, держать которую будет в ближайшие несколько лет. Чистые улицы, аккуратные фасады и ровные дороги – то, что уже прочно встроилось в ДНК белорусской столицы. И все это не по щелчку сделано, а результат кропотливой работы.
В 2025 году в столице построят 600 тысяч квадратных метров жилья. Причем больше 900 квартир предназначены для многодетных семей. Но не только крыша над головой.
Особое внимание планируют уделить придомовым территориям и дворам, там отремонтируют дорожное покрытие. Больше никаких ухабистых проездов, наведут лоск в городских пространствах. Минчан ждут обновленные фонтаны и лестницы, появятся и новые локации для отдыха, по две в каждом районе.
Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Благоустройство дворовых территорий. Обычно в год благоустраиваются чуть больше 800. В этом году, верстаются планы, тоже на этом уровне будет проходить благоустройство. Будет обращено внимание уборке и наведению порядка в частном секторе, уборке пойм всех рек.
Подробнее в видеоматериале.
В Минске созданы коллегиальные органы общественного самоуправления, которые стали связующим звеном между властью и жителями. Например, двор на Богдановича был признан лучшим в столице благодаря активным усилиям жильцов.
Ранее ничем не примечательная территория теперь радует глаз яркими детскими площадками, удобными лавочками и даже птичьей столовой. А умная скамейка с USB-разъемом позволяет заряжать гаджеты прямо на улице.
Елена Антаневич, член КОТОС-42 Минска:
На собраниях у нас присутствуют как люди более пожилого возраста, так и молодежь. Поэтому на данном дворе было принято совместное решение немножечко его разделить. Сделать какую-то часть двора для совсем малышей. Часть площадки мы выделили для спортивных турников.
Дарить чистоту и красоту – кредо жизни Александра Савицкого. По образованию художник, но в последние несколько лет мужчина отвечает за порядок во дворе дома на Брыля, 3. Убирает придомовую территорию и подъезды жилого дома.
Александр Савицкий, дворник-художник:
Доволен людьми, которые здесь живут. Порядочные, уважительные. Во-первых, не мусорят. Дети относятся с уважением. Даже приветствуют меня. Это большого значит. Для меня это приятно.
Свободное время посвящает творчеству. Картины Александра украшают несколько столичных подъездов. Первые работы появились на улице Космонавтов. Семь этажей превратились в настоящую галерею.
Александр Савицкий:
Для того чтобы писать, надо сопоставить и много картин великих художников посмотреть. И у тебя память, как калейдоскоп, срабатывает, и ты пишешь. Где стоит поставить то деревцо, то озеро, где-то такой бережок.
Благоустройство – общая задача жителей и государства. От маленьких шагов каждого на своем месте Беларусь движется к процветанию всей страны. Создавая комфортную среду для жизни, мы формируем будущее наших городов и деревень, делая их более привлекательными и уютными для себя и своих детей.