Желтуха у новорождённых. Почему появляется и чем опасна?

По статистике, у 60 % доношенных и 80 % недоношенных детей развивается желтуха. В крови ребенка повышается уровень билирубина, который откладывается в тканях. Он и придает коже и слизистым желтый оттенок.

Наталья Егорова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

За последнее время педиатры все чаще сталкиваются с вопросом, почему пожелтел мой ребенок, который родился не так давно. Новорожденных выписывают раньше, на третьи сутки, раньше было на 5-6-е сутки. Если выписали на 3-и, а желтуха появилась на 6-е, у родителей вопрос, могут ли старшие заразиться. Ответ – нет! Это состояние характерно только для новорожденных детей, взрослые этим не болеют. Связано оно, как правило, с незрелостью ферментативных систем печени.

Желтуха может быть физиологической или патологической. Физиологическая проявляется на 3-6 сутки, она не опасна для ребенка и чаще всего проходит самостоятельно. Если желтизна кожных покровов затягивается, в этом случае необходима срочная консультация врача-педиатра.

Наталья Егорова:

У нас в стране для детей очень качественное организовано наблюдение в первый месяц жизни. Ребенка на дому еженедельно посещает медсестра и врач-педиатр. Если желтуха появилась позже, не пропустить этот момент.

Нередко желтуха появляется и при грудном вскармливании ребенка. Связана она с адаптацией организма ребенка к новым условиям. Хотя грудное молоко и провоцирует усиление желтухи, естественное вскармливание помогает как можно быстрее нейтрализовать влияние билирубина и позволяет печени быстрее созревать.

Наталья Егорова:

Одно из самых тяжелых состояний новорожденного, когда он рождается желтый. Лечение требует нахождения в отделении интенсивной терапии. Это состояние связано с конфликтом крови матери и крови плода по группе крови или по резус-фактору. Если у мамы повторная беременность и резус ребенка положительный, существует введение препаратов, которые профилактируют дальнейшее возникновение этой ситуации при последующей беременности.