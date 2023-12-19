Специальная школа в Телеханах получила подарки от министра внутренних дел

Праздничная инициатива «Наши дети» становится все ярче. Воспитанники Телеханской спецшколы-интерната получили поздравления и подарки от министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыши переживали за героев сказочного представления и искренне радовались победе добра над злом. Помощь таким учреждениям образования МВД оказывает регулярно и по всем направлениям. Сегодня здесь 105 учащихся. В школу-интернат правоохранители приехали еще по одному важному поводу, впервые в таком учреждении образования открыт военно-патриотической клуб.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Патриотический клуб «Заслон». Это было не пожелание или инициатива сотрудников органов внутренних дел, а именно ребят этой средней школы. Для молодежи это стало определенной модой, они уже настоящие патриоты, будут посещать наши подразделения. И мы, конечно, будем их сопровождать.

Школе-интернату вручили ценный подарок – телевизор. А воспитанников пригласили на новогодний праздник во Дворец Республики.