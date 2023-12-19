В восторге и дети, и взрослые! Гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе стартовали в Гомеле

Окунуться в атмосферу пленительного и очаровательного Востока можно в Гомеле. Эксклюзивно и только в Гомельском цирке продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» и компания «Росгосцирк» представляют новое цирковое шоу.
Окунуться в атмосферу пленительного и очаровательного Востока можно в Гомеле. Эксклюзивно и только в Гомельском цирке продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» и компания «Росгосцирк» представляют новое цирковое шоу.
Роскошь, грация, благородство и отвага – все это совмещает в себе проект «Песчаная сказка». Это не просто цирковое представление, а театрализованный спектакль с единым сюжетом. Для зрителей подготовили уникальные номера в разнообразных жанрах. Новый проект белорусы ждали целый год.
Гия Эрадзе, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России:
Я на самом деле очень рад, что мы приехали в Гомель. Государственная компания «Росгосцирк» и Белорусский государственный, Гомельский цирк дружат, и у нас есть уже договоренности на ежегодной основе. Мы будем не нарушать наши традиции и каждый год будем к вам привозить новые и новые коллективы.
По традиции на манеже будут выступать и животные. Среди них верблюды, павлины, лошади, далматины, самоеды и даже африканские бегемоты.
Впечатляют и дизайнерские образы артистов, масштабные декорации, красивая музыка и зрелищные спецэффекты.
Сергей Пинчук, зритель:
Море эмоций, конечно, в первую очередь запомнились наряды, выступления, танцы – все на высшем уровне. Такого в Гомеле еще не было.
Единый сюжет шоу точно не даст никому заскучать. С первых минут зритель вовлечен в происходящее. И вместе с главными героями, один из которых клоун коверный Константин Асташов, путешествуют по бескрайней пустыне. Интересно и детям, и взрослым, поэтому шоу рассчитано на публику всех возрастов.
Отметим, что премьерный показ прошел с аншлагом. Восхищенные зрители аплодировали стоя!
Константин Асташов, коверный шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»:
На самом деле, когда премьера, ты очень возбужден и просто не знаешь, какой у тебя зритель, потому что он для тебя новый. И от этого у тебя много адреналина и ты практически ничего не понимаешь.
Посмотреть новое цирковое шоу Гии Эрадзе жители и гости Гомеля смогут до 14 января. Чарующая «Песчаная сказка» в сочетании с новогодней атмосферой подарит зрителям праздничное настроение.
*На правах рекламы.