Детский дом семейного типа открыли в Бешенковичах

В преддверии новогодних праздников в Бешенковичах открыли новый детский дом семейного типа. Он стал уже вторым по счету в районе. Под крылом педагога Елены Колесниковой 7 девочек в возрасте от 5 до 15 лет, которые по разным причинам лишились родительской опеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В современном двухэтажном коттедже есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Нужными подарками к новоселью стали телевизор, ноутбук, велосипеды и газонокосилка. Также семья получила презенты от спонсоров, сладкие угощения от Деда Мороза и Снегурочки.

От души мы вам желаем в этом доме добром жить и учиться, и дружить.

Елена Колесникова, родитель-воспитатель:

Когда мы встретились сразу, было сложно. А когда пошел ритм будничный, все хорошо стало. Мы уже знаем четко, кто, где, когда, что, куда, в какую школу идет, кто на кружки.

Сдружились, все хорошо. Елена Васильевна добрая, отзывчивая, всегда поможет.