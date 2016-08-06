Железнодорожные войска Беларуси 6 августа отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. 140 лет на службе Беларуси. 6 августа отмечают профессиональный праздник в железнодорожных войсках. Их история начинается со строительством стальных магистралей в нашей стране. Параллельно создавались и железнодорожные батальоны.

Боевой путь этого рода войск неразрывно связан с героической историей нашей родины и ознаменован многочисленными подвигами, в том числе трудовыми. Наведение мостов, строительство дорог, доставка ответственных грузов – то, чем здесь занимаются в мирное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новиков, начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь:

В первую очередь, получив специализацию, военнослужащий идет в народное хозяйство, становится комбайнером, водителем, работает на заводах, фабриках Республики Беларусь, он уже имеет серьезную школу.