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В Минске почтили память военнослужащих, погибших в мирное время

05 августа 2016 17:26
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Новости Беларуси. Вечная память не только в родительских сердцах. В Минске почтили память военнослужащих, погибших в мирное время. Ежегодно в начале августа по инициативе администраций района в столице проводятся встречи с семьями, которые потеряли близких.

В рамках акции сотрудники администраций организовывают круглые столы, посещают родственников военнослужащих на дому, вручают им подарки. Кроме того, для пенсионеров это возможность напрямую обратиться с проблемой или вопросом к нужным специалистам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нина Тимошенко:
Очень приятно, что собирают нас. К ним обратиться можно, они нам и помогут. Люди к нам с вниманием.

Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Минска»:
Территориальным центром ежегодно проводится обследование материально-бытового положения данной категории граждан, постоянно уточняются проблемные вопросы, пожелания для того, чтобы данная категория семей была всегда под пристальным оком района.

# общество # Социальная помощь # Инна Баласанян

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