Новости Беларуси. Соревнования инвалидов-колясочников по прыжкам с парашютом 5 августа прошли на аэродроме «Боровая». Шесть девушек из Беларуси, России и Азербайджана вместе с опытными инструкторами отправились в свободное падение с высоты 2,5 тысяч метров.

Ей легко отправить волнение в свободный полет. Заоблачную мечту – прыгнуть с парашютом – Наталья осуществила еще в 2015 году, а вот Татьяна дебютных улетных ощущений только ждет.

Татьяна Бобровская, участник соревнований (Россия):

Я волнуюсь, но мне кажется, адреналин будет еще тот.

Соревнования на «Боровой» стали интернациональным выходом на небесную авансцену. Пока девушки из Беларуси, России и Азербайджана морально готовились к прыжкам, мужчины с восхищением смотрели на такой сильный слабый пол.

Камал Мамедов, исполнительный директор детского Паралимпийского комитета Азербайджана:

Были, например, мужчины, которые отказывались. И не только на инвалидных колясках. В нашем составе, который приехал из Азербайджана, три девушки-спортсменки, также группа сопровождения. Есть люди из группы сопровождения, которые отказались прыгать.

Медицинский осмотр, инструктаж, облачение в экипировку. Под шум вертолетного винта уже знакомая нам дебютант из российской столицы Татьяна настроена будто в воздушный бой – только со своими страхами.

Александр Бугаенко, инструктор Центра специальной подготовки:

Прыжок – это уже достижение человека перебороть свои страхи. Поэтому снимаю перед ними шляпу.

Это были ее 2500 метров и понимание, что не обязательно ходить, чтобы уметь летать.

Инструкторы специально заходили на посадку так, чтобы пассажиры приземлялись на бедра, а не на ноги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот спускается и Анна Сиротюк – двукратная чемпионка Европы по танцам на инвалидных колясках. И для нее этот прыжок – всем бедам назло. Завтра – ровно 20 лет, как девушка попала в роковое ДТП, о котором сейчас она говорит с улыбкой.

Анна Сиротюк, двукратная чемпионка Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках:

Годовщина аварии как раз завтра будет. Наверное, такой выброс адреналина. Небо без барьеров, без препятствий. В очередной раз почувствовала себя птицей.

На этих соревнованиях абсолютно бесспорно и заслуженно победил каждый. Преодолев себя, тех, кто слишком часто произносит «невозможно», и доказав, что силе духа подрезать крылья очень сложно. Секунды невероятной свободы и возможность подняться. Правда, маме о полете-мечте Анна скажет только сейчас.