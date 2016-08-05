Около 100 журналистов Беларуси обсудили 5 августа тенденции развития отечественной прессы

Новости Беларуси. Больше информационной остроты и новаций в технологиях. Тенденции развития отечественной прессы обсуждали 5 августа в Гродненской области. Здесь собралось около сотни журналистов со всей страны. В топе актуальных тем – взаимодействие медиа и государственной власти. Пресса – это, своего рода, канал связи, посредством которого государство узнает о социальных проблемах и после делает все возможное для их решения, – отметили на форуме.

Актуальные темы, острые вопросы, интересная подача материала. Журналистика как и сотни лет назад следует своим неизменным принципам. Изменились разве что возможности. Технологический прогресс диктует новые правила игры.

Дмитрий Жук, генеральный директор РУП «БЕЛТА»:

Журналистика и пресса становятся более технологичны. Потому что ты можешь поднимать, рассказывать, писать, но если тебя не читают, для чего это все. А читают сегодня уже все больше и больше в Интернете, в социальных сетях.

Тем не менее главный принцип – служить обществу – актуален и сегодня. Пресса будто в рупор говорит об острых социальных проблемах на всю страну. Причем звучат не только факты. Анализ ситуации и поиск решения задач – без этого не обходится ни один серьезный материал.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Хорошие новости всегда востребованы. Хорошие – это значит, качественно сделанные. Это не значит – прилизанные и причесанные. Пресса должна видеть все. Тем более пресса, которая помогает решать задачи, которые есть в стране.

Острые темы вызывают острую реакцию. Проблемы, озвученные в материалах, стараются решить сразу и на месте. Это двигатель прогресса – журналисты заинтересованы в социально-экономическом развитии страны.

Александр Карлюкевич , директор-главный редактор РИУ «Издательский дом «Звязда»:

Калі мы бяром адтуль інфармацыю, бяром лепшыя праклады і паказваем для ўсёй краіны, з якімі праблемамі сустракаецца грамадства і як іх вырашае ўлада, то гэта і ёсць выкананне галоўнай задачы.

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета:

Это как крупные сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение, и головной мозг, и жизненно важные органы организма. Вот точно так же и СМИ сегодня. Это тот действительно канал, который берет у населения определенную информацию, доносит до власти и от власти потом опять обратная связь идет к населению.

Актуальная тема сегодня и квалифицированные кадры. Для качественного журналистского образования мало книг и теорий. Важна практика – это понимают в университетах. Поэтому много занятий проходит не в стенах журналистской альма-матер, а в редакциях газет и в издательствах.

А здесь оттачивают свои навыки будущие обладатели Телевершин. Университетский медиацентр оснащен, что называется, по последнему слову техники. Журналистами здесь учатся быть не только с помощью учебников, но и напрямую – с медийным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие мастера слова, возможно, уже завтра опубликуют свой первый материал. И эта статья станет еще одной частью пазла, из которого складывается наша жизнь.