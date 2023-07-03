«Железная обложка. Открываю, а там спаленные страницы». Как студентка нашла записки с войны?

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Студенты уверяют, что их находка позволит рассказать еще больше фактов о Великой Отечественной войне. Этой весной на даче Виталина Слободина вместе с родителями планировали грядки под будущий урожай и сами не ожидали, что земля так скоро отдаст им плоды исторической важности.

Виталина Слободина, студентка Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина:

Мы не сразу поняли, что это. Железная обложка. Открываю, а там спаленные страницы. Когда увидела дату, очень сильно удивилась, что такое можно было в земле найти в таком хорошем состоянии. Студентка Мозырского государственного педагогического университета принесла находку своим коллегам. Ведь год назад сами учащиеся инициировали на базе их факультета создание военно-патриотического клуба «Доблесть». Еще тогда приняли решение записывать интервью с ветеранами и собирать важные свидетельства нашей Великой Победы для будущих поколений.

Татьяна Сыманович, декан филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина:

В плане формирования патриотизма. Только пережив, прочувствовав это в истории своей семьи, в жизни своих родных людей. прочувствовав эту правду, пожалев от всего сердца свою прабабушку, которая ребенком видела весь этот ужас, прочувствовав это, пережив лично, вот такой молодой человек никогда не предаст свою историю! Он никогда не станет под коллаборантские символы и никому не позволит глумиться над исторической памятью. Это будет патриот!

Анастасия Белевич, участница военно-исторического клуба «Доблесть»:

Мы молодежь XXI века, мы должны чтить память о Великой Отечественной войне, сохранять ее. Наши ровесники, участвовавшие в сражениях на фронтах, – это поколение победителей. Они смогли сразить тот страшный фашизм. Ради чего все это было сделано? Ради мирного неба над головой, ради того, чтобы мы могли слышать смех детей, ради того, чтобы мы могли ходить по этой земле счастливые и здоровые. Они ухаживают за местами захоронений и проводят уроки мужества в школах. Закупили форму того времени и теперь принимают участие в реконструкциях. В архивах «Доблести» уже есть листовки, газеты того времени. И вот в исторической сокровищнице военно-исторического клуба оказался эпистолярный раритет, который этой осенью нашла Виталина на приусадебном участке.

Кирилл Пискунов, студент Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина:

Дневник принадлежит девушке-студентке примерно нашего возраста. Сам дневник начинается от 24 июня 1941 года, а заканчивается 31 января 1944-го. Находке как минимум 80 лет. Содержание дневника уже изучают студенты. 68 страниц, написанные мелким почерком, оцифрованы.