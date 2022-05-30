«Я всегда прислушиваюсь к выпускникам, чего бы им хотелось». Какой особенный прощальный вальс готовят 11-классники?

Новости Беларуси. 30 мая – знаковая дата для учеников девятых и одиннадцатых классов, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. В этот день пройдет последний звонок. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия, торжественные и немного грустные.

Вальс – это, наверное, самая красивая часть выпускного вечера. Каждый год в танец добавляют интересные элементы и уникальные фишки. Но начинается все, конечно, с простых и самых основных шагов. Анастасия Кончиц, корреспондент:

Какие несколько шагов обязательно нужно выучить, чтобы хорошо станцевать выпускной вальс?

Екатерина Батвинко, хореограф:

В первую очередь это основной шаг на три счета. Как я объясняю детям, первый шаг большой, второй-третий маленькие. Как говорят, перетаптывание на месте. Можем попробовать.

С правой ножки идем вперед, у мальчика рука убрана за пояс, у девочек руки широко отведены в стороны параллельно полу. С правой ножки идем – раз-два-три. Это основной шаг.

И вальс по квадрату в паре, когда пара стоит лицом друг к другу. Девочка начинает с левой наги назад, мальчик – с правой ноги вперед. Это главное правило, чтобы не наступить друг другу на ноги. И важно вернуться в исходное положение.

– По-моему, у меня неплохо получается. Осталось только партнера найти.

– Мы старались заполнить танец поддержками. Главная задача, чтобы они получились синхронно. Можно показать одну поддержку с ребятами. Основные шаги плюс частые репетиции – и вот уже из маленьких кусочков складывается один большой и красивый танец.

Екатерина Батвинко:

Мы взяли две композиции. Первая часть – это вальс. Не классический. За основу мы взяли шаги классического вальса, но привнесли свои нотки современного танца. А за вторую часть мы взяли современную композицию. Она по темпу небыстрая. Старались, чтобы первая часть отличалась от второй. Я всегда прислушиваюсь к выпускникам, чего бы им хотелось. Они вносят свои предложения в плане выбора музыкальных композиций. Они мне приносят материал: давайте послушаем. Потом мы уже выбираем вместе, что нам подходит, что не подходит.

– Как формируются пары? Дети сами выбирают себе партнеров или смотрите по уровню?

– Я всегда спрашиваю, с кем бы вы хотели танцевать. Они становятся по парам. После изучения основных шагов я смотрю, могут они станцеваться или не могут. По уровню одни дети более музыкальные, другие менее. Чтобы они и в паре могли друг друга поддерживать. У нас никогда не возникало вопросов, что кто-то с кем-то не хочет танцевать. Как правило, мы всегда эту проблему можем решить.