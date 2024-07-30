Желание уединиться – стоит ли пробовать дауншифтинг?

Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Я за то, чтобы пробовать. Хотите уединиться – попробуйте. Идеальные условия – слушать себя, делать какие-то перерывы, но зачастую темп, количество детей, семьи не позволяют этого. То есть перестаньте насиловать себя и попробуйте не уехать на год, полгода, съездите на три дня и почувствуйте ваше это или нет. Потому что в жизни никогда не будет идеальных условий, каждый момент что-то меняется. Сейчас новое направление, завтра еще следующее направление, и только вы неизменны. Поэтому я за вас, за то, чтобы вы чувствовали, пробовали и ничего не боялись.