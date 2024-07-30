Желание уединиться – стоит ли пробовать дауншифтинг?
Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Виктория Протас, кризисный психолог:
Я за то, чтобы пробовать. Хотите уединиться – попробуйте. Идеальные условия – слушать себя, делать какие-то перерывы, но зачастую темп, количество детей, семьи не позволяют этого. То есть перестаньте насиловать себя и попробуйте не уехать на год, полгода, съездите на три дня и почувствуйте ваше это или нет. Потому что в жизни никогда не будет идеальных условий, каждый момент что-то меняется. Сейчас новое направление, завтра еще следующее направление, и только вы неизменны. Поэтому я за вас, за то, чтобы вы чувствовали, пробовали и ничего не боялись.
Ольга Тарасевич, наставник личностного роста:
Я за то, конечно – пока не попробуешь, не поймешь, не узнаешь. Я сама жила в деревне и городе. Я всегда за то, чтобы пробовать, понимать: мое это, не мое, откликается мне это, не откликается. Я, например, сама веду активный образ жизни, но при этом люблю съездить на три дня, на десять на випассану, на ритриты и услышать свой голос. Поэтому здесь больше всего – слышать себя, слушать себя, и что больше откликается – туда идти.
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