В Мадриде +33°C, в Москве +17°C. Погода в Европе на неделю с 30 мая по 5 июня

В Париже синоптики обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью, но без осадков, столбик термометра здесь покажет +18 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене температура воздуха составит +19 °С, без осадков, здесь также обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью. В Риме до +27 °С, однако синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, с дождем и молниями. В Мадриде воздух прогреется до +33 °С, погода будет ясная с переменной облачностью, без осадков.