В Мадриде +33°C, в Москве +17°C. Погода в Европе на неделю с 30 мая по 5 июня
В Париже синоптики обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью, но без осадков, столбик термометра здесь покажет +18 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене температура воздуха составит +19 °С, без осадков, здесь также обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью. В Риме до +27 °С, однако синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, с дождем и молниями. В Мадриде воздух прогреется до +33 °С, погода будет ясная с переменной облачностью, без осадков.
В столице Болгарии +22 °С, пасмурно с дождем и молниями. В Анкаре +30 °С, погода будет преимущественно ясная, малооблачная и без дождя. В Афинах обещают солнечную погоду с переменной облачностью, но без осадков и +30 °С.
Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге пасмурно и дождь, там прогнозируют +18 °С. В Вильнюсе +16 °С, также ожидается пасмурная, дождливая погода. В Варшаве столбики термометров покажут +17 °С, погода ожидается пасмурная, с сильным дождем.
В Киеве синоптики обещают +21 °С, малооблачная, преимущественно ясная погода. В Москве ожидается пасмурная погода с дождем, там столбик термометра покажет +17 °С.